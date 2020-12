GF Vip, arriva il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (VIDEO)

GF Vip 5: e bacio fu

Un Santo Stefano davvero movimentato al Grande Fratello Vip 5. Infatti, il giorno dopo Natale è scattato il tanto atteso bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo diversi giorni di avvicinamento ed incertezze, finalmente tra i due concorrenti del reality show di Canale 5 è arrivato il bacio. C’è da sottolineare, però, che quest’ultimo non è per nulla stato spontaneo. Gli autori, infatti, hanno organizzato una gara di baci tra gli inquilini per ravvivare le feste natalizie.

Quando scattava il suono di una sirena, i concorrenti, divisi in coppie, si sarebbero dovuti baciare sotto al vischio. Oltre a quello dell’ex Velino di Striscia la Notizia e Tommaso Zorzi, di Mario Ermito e Andrea Zelletta, di Dayane Mello con il rampollo meneghino e altri. Ma quello più atteso era quello tra l’ex amico speciale di Elisabetta Gregoraci e l’influencer italo-persiana.

Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Al momento del bacio, anche se era per gioco, quest’ultimo ha lasciato a bocca aperta tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, quest’ultimi hanno incoraggiato la coppia ad andare avanti. In molti si aspettavano che tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e la modella italo-persiana il bacio ci sarebbe stato in occasione del Capodanno, invece questo gioco inatteso organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip 5 ha ribaltato il tutto.

Ovviamente, il popolo del web è esploso dopo aver visto in diretta, o tramite dei filmati sui vari social network, il bacio tra i due gieffini. Di conseguenza, di questo se ne parlerà nella diretta del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini previsto per lunedì prossimo. (Continua dopo il video)

Capodanno con il Grande Fratello Vip 5

Dopo l’appuntamento previsto per lunedì, ricordiamo che il Grande Fratello Vip 5 tornerà nuovamente nella serata del 31 dicembre 2020. In quell’occasione, il conduttore Alfonso Signorini, gli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, e tutti gli inquilini del reality show aspetteranno la mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo anno.

Una puntata speciale che va a sostituire al solito show musicale Capodanno in Musica presentato da Federica Panicucci e che con molta probabilità tornerà tra dodici mesi, pandemia permettendo.