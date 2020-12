GF Vip, Stefania Orlando consiglia a Pierpaolo ti togliere la foto di Elisabetta e poi baciare Giulia: Gregorelli furiosi (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli ha voglia di baciare Giulia Salemi

Da quando Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 per riabbracciare il figlio Nathan Falco, Pierpaolo Pretelli si è dato alla pazza gioia. Sono lontani i tempi quando l’ex Velino di Striscia la Notizia stava giù di morale perché la soubrette calabrese non voleva approfondire la loro amicizia speciale.

Trovandosi libero da ogni vincolo, il. 30enne si è avvicinato moltissimo a Giulia Salemi. I due gieffini continuano a scambiarsi delle coccole e sono anche andati vicini al bacio. Il bel ragazzo lucano però ancora sembra essere molto frenato e nel pomeriggio di Santo Stefano ha detto che non sa come fare il primo passo con l’influencer italo-persiana. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente nell’appartamento più spiato d’Italia.

Il consiglio di Stefania Orlando a Pierpaolo Pretelli

Al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli riferendosi a Giulia Salemi ha detto: “Mi sento come nel film Mine. Parla di un soldato che sta nel deserto dove è pieno di mine a terra e lui non sa come muoversi. Ho paura di fare un passo falso. Se la voglio baciare? Sicuramente lei è una bella ragazza e mi piace. Diciamo che potrei aver voglia”.

A quel punto, Stefania Orlando ha consigliato all’ex Velino di Striscia la Notizia come prima mossa di togliere da camera da letto la sua foto con Elisabetta Gregoraci. Ovviamente il 30enne ha colto la palla al balzo e, non senza farselo dire due volte ha tolto la gigantografia con la soubrette calabrese. Gesto che ha fatto storcere il naso ai numerosi fan dei Gregorelli. (Continua dopo il video)

Pierpaolo, messo alle strette dalla portineria Zorzando, ammette di voler baciare Giulia. Stefania allora gli fa togliere il quadro con Elisabetta dalla camera.#GFVIP pic.twitter.com/YfegEFbMFN — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

Baci di Santo Stefano al GF Vip 5

Oltre al consiglio di Stefania Orlando, gli autori del Grande Fratello Vip 5 ci hanno messo pure la loro. Infatti, quest’ultimi si dono inventati un gioco di coppie con lo scopo di baciarsi. Ad ogni suono di sirena due gieffini a turno dovevano scambiarsi il gesto d’affetto sotto il vischio.

Gli inquilini si sono dati da fare e ad avere la meglio è stato Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha ricevuto prima un bacio sulla bocca da Tommaso Zorzi e successivamente il tanto atteso con Giulia Salemi.