Ilary Blasi sfoggia il regalo super lusso: “Babbo Natale esiste”. Costa più di 5 mila euro (FOTO)

Regalo lussuoso per Ilary Blasi

Attraverso delle Stories su Instagram, Ilary Blasi ha esordito in questo modo nella giornata di Santo Stefano: “Babbo Natale esiste”. La nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 ha gioito sul noto social network per il dono ricevuto a Natale. Ed è normale che fa i salti di gioia visto che si tratta di una prestigiosa borsa di Chanel.

Il 26 dicembre, infatti, la professionista romana ha rivelato a tutti i suoi follower come si sono svolte le sue giornate di festa insieme al marito Francesco Totti, senza dimenticare di mostrare il lussuosissimo regalo. (Continua dopo la foto)

Borsa Chanel dal valore di 5 mila e 500 euro

Chi conosce o segue Ilary Blasi sui social network sa perfettamente che la donna è da sempre appassionata di moda. La conduttrice Mediaset infatti, ha atteso con tanta impazienza il giorno di Natale per regalarsi una borsetta della collezione della nota marca transalpina. Si tratta di una borsetta in velluto con rifiniture in metallo nero ed effetto dorato, per completare una serie di decorazioni dorate in forma del simbolo di Chanel.

Al momento, la diretta interessata non ha specificato ai seguaci se il dono sia giunto direttamente dalla sua dolce metà Francesco Totti oppure se è un regalo che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ricevuto da parenti. Non importa chi, la cosa importante che la donna è molto contenta di averla tra le mani. Ma quanto costa tale accessorio? Controllando il portale web di Chanel abbiamo scoperto che costa ben 5 mila e 500 euro.

Natale 2020 in casa Totti

Ilary Blasi e la sua famiglia hanno trascorso un Natale differente dagli altri. Come tutti gli italiani, per via delle misure restrittive imposte dall’esecutivo per contenere l’emergenza sanitaria, la donna era solo con i parenti stretti. Tra le varie Stories condivise su Instagram, l’ex conduttrice de Le Iene Show di è mostrata mentre faceva dei simpatici sketch insieme a Francesco Totti.

Stando alle immagini, il pranzo di Natale è stato all’insegna della tradizione, ovvero cappelletti in brodo e altre pietanze tipiche del periodo. Delle feste particolari segnate anche da un recente lutto, ovvero la scomparsa del padre de Er Pupone a causa del Coronavirus.