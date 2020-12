Carlotta Dell’Isola raccomandata? L’accusa di Sofia: “C’è un contratto dopo Temptation, perché lei è al GF Vip?”

Carlotta Dell’Isola al GF Vip 5

Qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto il loro ingresso nuovi inquilini che si sono aggiunti ai veterani. Oltre a Mario Ermito e Andrea Zenga, nell’appartamento più spiato d’Italia è entrata anche Carlotta Dell’Isola.

Quest’ultima è diventata popolare grazie alla sua recente partecipazione a Temptation Island, il talent show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi. Ma il suo ingresso ha scatenato una serie di malcontenti e delle polemiche da parte di Sofia Calesso. Ricordiamo che anche quest’ultima con Carlotta ha in comune la trasmissione estiva della rete ammiraglia Mediaset. Andiamo a vedere nello specifico quali accuse ha mosse verso la rivale.

Sofia Calesso accusa Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola e Sofia Calesso hanno partecipato entrambe all’edizione 2020 di Temptation Island. Ma se la seconda ha preso parte all’edizione estiva condotta dall’ex gieffino Filippo Bisciglia, la prima ha fatto parte di quella autunnale, guidata per il secondo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi.

Stando a quanto detto dalla Calesso, tutti coloro che partecipano al reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino, firmerebbero un contratto che gli impedirebbe di fare sponsorizzazioni e pubblicità. Per tale ragione la ragazza è abbastanza irritata quando ha scoperto dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 della sua collega essendo a tutti gli effetti un contratto lavorativo.

Lo sfogo di Sofia Calesso

Recentemente, attraverso un’intervista a SuperGuidaTV, Sofia Calesso ha puntato il dito contro l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. La ragazza ha dato Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora scaduto e siccome a tutti i partecipanti di Temptation Island gli hanno vietato di sponsorizzare e fare pubblicità lei si è sono chiesta perché a lei fossero state concesse determinate opportunità.

“Non sono ipocrita. Io ho partecipato al programma per i sentimenti ma se venissero fuori possibilità lavorative le prenderei in considerazione. Se fosse entrata al Grande Fratello Vip a metà gennaio o a febbraio nessuno le avrebbe detto nulla”, ha affermato la giovane. Quest’ultima inoltre, ha detto che quando potrà vorrebbe partecipare ad un reality show: “Non ho mai negato di volermi mettere in gioco in un programma come il Grande Fratello Vip o anche a L’Isola dei Famosi. In riferimento a Carlotta mi hanno dato fastidio i modi e i tempi. Noi abbiamo firmato un contratto che ci ha limitato in molte cose e mi sono arrabbiata proprio per una disparità di trattamento”. Ma se esiste davvero tale contratto, per Dell’Isola è al GF Vip 5?