Web furioso col GF Vip, il brutto gesto verso Gigi Proietti: “Che crudeltà…” (FOTO)

In queste ore si è sviluppata una polemica su Twitter tra il web e il GF Vip. Nello specifico, la produzione del reality show ha deciso di rallegrare il sabato sera dei vari concorrenti con la riproduzione di un film.

Lo sceneggiato scelto era un’opera in cui era presente anche l’attore Gigi Proietti. I concorrenti si sono molto divertiti a vedere quelle immagini, ma molti telespettatori hanno sollevato una questione davvero spinosa.

Il brutto gesto su Gigi Proietti

Durante il periodo di permanenza dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia si sono verificate diverse scomparse nel mondo dello spettacolo. I protagonisti dello show, però, sono stati informati solo della morte di Diego Armando Maradona e si sono mostrati estremamente dispiaciuti. Ad ogni modo, nessuno ha mai proferito parola in merito a Gigi Proietti. Dopo la messa in onda del film di ieri, in molti si aspettavano che i ragazzi sarebbero stati informati della triste notizia, ma così non è stato.

Moltissimi utenti del web, allora, hanno sbottato contro gli autori del GF Vip per essere stati così crudeli e poco rispettosi nei confronti dell’attore scomparso. Per molti, infatti, non è affatto corretto che i vipponi siano stati informati del decesso del Pibe de oro e non dell’artista romano. La maggior parte delle persone, infatti, ha ritenuto completamente irriverente il comportamento della produzione. Ad ogni modo, a destare parecchio scalpore è stata anche un’altra vicenda. (Continua dopo la foto)

Il web furioso

Il pubblico del web è rimasto abbastanza basito anche dal comportamento dei nuovi arrivati nella casa del GF Vip. Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini, Mario Ermino, Andrea Zenga ad esempio, conoscono perfettamente quanto accaduto, ma non hanno comunque lasciato trapelare nulla. I concorrenti, si sa, sono vincolati ad un rigido contratto per il quale sono obbligati a non portare all’interno della casa notizie inerenti l’esterno.

Tuttavia, considerando l’importanza della questione, in molti avrebbero gradito un comportamento diverso da parte della produzione e dei concorrenti. Nella diretta di ieri sera, inoltre, si sono verificati anche altri fatti abbastanza strani. Pierpaolo, ad esempio, ha detto ai suoi coinquilini che avrebbe preferito guardare il Ciclone. Ebbene, il film di Leonardo Pieraccioni è andato in onda proprio ieri sera su Italia 1. Si tratta di una stranissima coincidenza o, in qualche modo, i gieffini hanno dei contatti con l’esterno?