GF Vip, Sonia Lorenzini sfotte Rosalinda: “Sempre in difficoltà, sa fare solo quello…” (VIDEO)

Sonia e Rosalinda ai ferri corti

La nuova arrivata Sonia Lorenzini è finito ancora una volta al centro delle polemiche per via del suo comportamento sopra le righe nei confronti di Rosalinda Cannavò. Le due inquiline della casa del Grande Fratello Vip 5, ormai sono al limite della sopportazione da diversi giorni.

La loro antipatia è nata dalla nomination dello scorso lunedì che l’attrice messinese ha fatto ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne. Un nome con tanto di motivazione che ha lasciato senza parole anche la sua amica Dayane Mello che, nei primi giorni della settimana, si è allontanata dalla coinquilina dicendo di voler proseguire il suo percorso da sola.

L’ex tronista di Uomini e Donne nella bufera

Dopo tale nomination, che ha rotto gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini ha utilizzato frasi tutt’altro che carine nei confronti di Rosalinda Cannavò. Affermazioni che non sono per nulla educate facendo infuriare i tantissimi fan dell’attrice siciliana e il pubblico del reality show di Canale 5.

In molti hanno chiesto a gran voce agli autori del programma la squalifica dell’ex tronista di Uomini e Donne a causa del suo comportamento. In più, in molti sperano di vederla fuori dall’appartamento più spiato d’Italia già nella prossima puntata. Ora la donna ci è ricascata ancora una volta ed è finita in tendenza su Twitter il suo comportamento non proprio educato. (Continua dopo il video)

Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis criticano Rosalinda

La clip qui sopra da ora sta facendo il giro del web. In sottofondo si sente l’attrice messinese che rivela agli altri concorrenti del GF Vip 5 un’orribile esperienza del suo passato. In pratica, stava parlando dello stupro che Adua ha subìto quando era solo una ragazzina. In disparte, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis hanno commentato il tutto, minimizzando la rivelazione della Del Vesco accusandola di essere troppo teatrale e di fare sempre la vittima.

“Si sente sempre in difficoltà. Lei tutto quello che le succede carica sempre la mano“, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Mentre il chirurgo dei vip ha risposto così: “Beh anche perché può fare solo quello“. La Lorenzini ha ulteriormente detto: “Non è che abbia tutta questa personalità“. A quel punto la clip è andata in tendenza e l’hashtag #FuoriSonia è finito in trend topic di Twitter.