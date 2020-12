“Barbara D’Urso è fidanzata, ha un compagno segreto”: la rivelazione di Roberto Alessi

Barbara D’Urso al centro del gossip: il motivo

Da circa un a settimana la rete ammiraglia Mediaset è orfana della sua stakanovista: Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti, fino a dopo all’Epifania sarà lontana dal piccolo schermo per via delle ferie natalizie. Al momento Lady Cologno si trova nella sua villa in Toscana a rilassarsi e ricaricare le batterie in vista della nuova stagione televisiva che la vedrà impegnata di nuovo su tre fronti. Infatti, a gennaio 2021 ripartiranno: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

Nonostante la sua assenza dalla tv, nelle ultime ore Carmelita è finita al centro dell’attenzione per via di una notizia di gossip. Una bomba mediatica sganciata da Roberto Alessi, suo opinionista e direttore del magazine Novella 2000. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’uomo sulla collega al noto giornale nazionale.

Roberto Alessi rivela che Lady Cologno ha un compagno segreto

Ebbene sì, sembrerebbe che Barbara D’Urso sia fidanzata. A rendere tale informazione scottante è stato l’amico e collega Roberto Alessi, direttore del noto periodico Novella 2000. Il giornalista ha detto che Lady Cologno da tempo avrebbe un compagno segreto.

Attraverso una recente intervista a Libero Quotidiano, l’opinionista di Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso ha rivelato che la professionista napoletana avrebbe il cuore che batte per qualcuno. Una relazione sentimentale talmente segreta che nemmeno lui stesso sa chi sia la persona che avrebbe conquistato la 63enne.

Barbara D’Urso nega categoricamente di essere fidanzata

Intervistato da Libero Quotidiano, Roberto Alessi ha confessato: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”. Non è la prima volta che qualche persona vicina alla conduttrice partenopea si lasci andare a simili allusioni. Ad esempio, un po’ di tempo fa la stessa identica cosa l’aveva detta un altro direttore di settimanale, Chi, Alfonso Signorini.

La professionista Mediaset però, nonostante le varie voci sul suo conto, continua a dichiararsi felicemente single, smentendo categoricamente ogni relazione e flirt. Carmelita continua a ribadire che nella sua vita l’unico vero grande amore è quello per i suoi due figli Giammauro ed Emanuele Berardi che non vogliono mostrarsi davanti alle telecamere, ragion per cui la stessa li tutela scrupolosamente.