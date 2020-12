Il Paradiso delle signore trame 4-8 gennaio 2021: Gabriella fa una scoperta, al magazzino c’è un fantasma?

Dopo la breve pausa natalizia, Il Paradiso delle signore tornerà in onda lunedì 4 gennaio. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 4 all’8 gennaio 2021 rivelano che al grande magazzino cominceranno ad accadere delle cose strane. I vari protagonisti, infatti, temeranno che ci sia un fantasma.

Salvatore, invece, scoprirà la verità sulla lettera scritta a Gabriella, che sua madre non le ha mai fatto avere. Rossi, dal canto suo, troverà la missiva in questione e non potrà che rimanere spiazzata dal suo contenuto. Per tale ragione, chiederà un confronto diretto con il suo ex fidanzato.

Trame all’8 gennaio: Salvatore invitato alle nozze di Cosimo e Gabriella

Le trame delle puntate del Paradiso delle signore, che andranno in onda dal 4 all’8 gennaio 2021, rivelano che Luciano e Clelia sentiranno il desiderio di portare il loro rapporto alla luce del sole. Federico, dal canto suo, comincerà a trovare una nuova sistemazione in modo da lasciare ai due protagonisti la loro privacy. Cosimo e Gabriella, invece, annunceranno la data delle loro nozze. I due ragazzi, però, prenderanno anche un’inaspettata decisione. I due, infatti, inviteranno all’evento anche Salvatore. Quest’ultimo rimarrà profondamente turbato dalla cosa. Nel frattempo, però, Rocco troverà la lettera che il giovane Amato aveva scritto per Gabriella e che Agnese ha nascosto.

Gabriella legge la missiva scritta dal suo ex

Nel giro di poco tempo, Salvatore verrà a conoscenza della verità, pertanto, porrà la missiva in un angolo ben in vista della casa, in modo che sua madre la trovi al suo rientro dalla Sicilia. Inaspettatamente, però, tale lettera verrà trovata da Gabriella. La stilista rimarrà senza parole dal contenuto, pertanto, esigerà un confronto immediato con il suo ex fidanzato. A villa Guarnieri, intanto, negli episodi che andranno in onda fino all’8 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che Adelaide sarà sempre più contraria al trasferimento di Beatrice a casa Conti. La cognata di Vittorio, intanto, deciderà di mettersi alla ricerca di un nuovo impiego in quanto non vuole gravare sulle spalle di Conti.

Fantasma al Paradiso delle signore?

Il direttore dello shopping center si rivelerà di grande aiuto per la questione, sta di fatto che proporrà a Beatrice di diventare la nuova segretaria di Luciano Cattaneo. La donna sarà ben lieta di accettare. Intanto, al Paradiso delle signore ferveranno i preparativi per l’organizzazione dell’evento della befana. I vari protagonisti, però, si renderanno conto di alcuni avvenimenti bizzarri. In molti, infatti, sospetteranno che ci sia un fantasma. In verità, però, non c’è nessun fenomeno paranormale, un quanto è solo Irene, la quale trascorrerà le notti al grande magazzino a causa di una furiosa lite con suo padre.