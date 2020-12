Oroscopo 28 dicembre 2020: Gemelli desiderosi d’affetto, Acquario verso un cambiamento

L’Oroscopo del 28 dicembre 2020 esorta i Gemelli ad essere un po’ più razionali nei sentimenti. I Vergine saranno pieni di energia, mentre gli Acquario voleranno verso un cambiamento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’energia è molto alta, così come la voglia di primeggiare. Cercate di essere meno competitivi sul lavoro. In campo sentimentale, invece, potrebbero esserci dei conflitti. Cercate di mantenere la calma e di evitare le discussioni futili. State lontani dalle tentazioni in questo periodo.

Toro. Oggi sono favorite le discussioni, pertanto, se non volete agitarvi, cercate di mantenere un profilo decisamente basso. In campo lavorativo, invece, dovete fare un po’ di chiarezza in quanto, forse, avete accettato troppi incarichi e questo vi sta rendendo particolarmente confusi e agitati.

Gemelli. In questo periodo siete desiderosi di cominciare dei rapporti sentimentali. Questo potrebbe spingervi a cimentarvi in relazioni che non vi appagano al 100%. Non lasciatevi. Imparate ad apprezzare maggiormente la vostra compagnia, prima che quella degli altri e siate più concentrati sul lavoro.

Cancro. Quest’anno particolare si accinge a concludersi a fatica. L’Oroscopo del 28 dicembre 2020 vi esorta a mantenere la calma e ad aspettare l’anno che verrà con tanto ottimismo ed entusiasmo. Esso potrebbe riservarvi delle belle sorprese, specie dal punto di vista professionale.

Leone. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. I nati sotto questo segno avranno l’occasione di vivere una giornata all’insegna dell’ottimismo e dei chiarimenti. Cercate di risolvere entro la giornata odierna tutte le questioni in sospeso, sia lavorative sia personali.

Vergine. Questo è un momento davvero positivo per quanto riguarda l’amore. Sia i single, sia le persone vincolate ad un rapporto sentimentale, avranno l’opportunità di vivere dei momenti di passione intensi. Sono favoriti i nuovi incontri, quindi, è bene tenere gli occhi ben aperti.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi vi sentite abbastanza rilassati e tranquilli. Cercate di godervi questa giornata senza pensare troppo al domani. Imparate a godervi le piccole cose e a non fare troppi progetti. Spesso, le cose più belle sono quelle improvvisate. Dal punto di vista lavorativo, invece, sono in cantiere dei progetti che potrebbero decollare all’anno nuovo.

Scorpione. L’Oroscopo del 28 dicembre vi esorta a trascorrere la giornata nella massima tranquillità. Siete un po’ tesi e agitati, pertanto, il rischio di incorrere in errori è davvero dietro l’angolo. Fate il meno possibile e cercate di riposare un po’. Anche dal punto di vista sentimentale potrebbe nascere qualche disguido.

Sagittario. Le relazioni sono positive in questo periodo. Le tensioni verranno allentate, pertanto, non abbiate timore ad affrontare dei chiarimenti in questo periodo. Oggi vi sentite un po’ stravaganti, pertanto, potreste essere portati a fare delle cose insolite. Moderatevi specie sul lavoro.

Capricorno. Cercate di fare una selezione tra le cose che realmente contano nella vostra vita. Lottate e datevi da fare solo per ciò che volete ottenere davvero, altrimenti rischierete di disperdere le energie. Valutate attentamente le persone di cui vi circonderete in quanto c’è il rischio di essere attratti da soggetti pericolosi e lontani dal nostro essere.

Acquario. Oggi sarete pervasi da un senso di inquietudine. Circondatevi solo delle persone a cui tenete realmente e di cui avete fiducia. C’è una grande voglia di rompere gli schemi che avete costruito fino a questo momento, per cimentarvi in situazioni e relazioni del tutto nuove. Attenti a ciò che desiderate.

Pesci. Le relazioni che sono nate in questo periodo hanno ottime opportunità di trasformarsi in qualcosa di serio e di duraturo. Anche dal punto di vista delle amicizie potreste scoprire di essere davvero importanti per qualcuno. Nel lavoro non ci saranno troppe cose di cui preoccuparvi, la situazione procederà a rilento in questi giorni.