Il GF Vip si allunga ancora di parecchi giorni: ecco quando andrà in onda la finale

In queste ore è appena trapelata la notizia secondo cui il GF Vip si allunga di parecchi giorni. L’edizione di quest’anno resterà sicuramente nella storia per svariati motivi, specie per la durata complessiva del reality show.

Il programma condotto da Alfonso Signorini è partito a inizio settembre e sarebbe dovuto terminare a inizio dicembre. Il mese scorso, però, i concorrenti sono stati informati del prolungamento. Tuttavia, la verità sembra dipingere un quadro ancora diverso. Vediamo tutti i dettagli.

Il GF Vip si allunga ancora: ecco di quanto

Stando a quanto emerso in queste ore, sembra ufficiale la notizia secondo cui il GF Vip si allunga ancora. I protagonisti del reality show sono stati messi al corrente della novità e tutti hanno avuto la possibilità di decidere se proseguire la loro esperienza o rinunciare. Tra gli esponenti di quest’ultima categoria ci sono stati solo Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Tutti gli altri, invece, hanno deciso di proseguire fino alla fine. Nel frattempo, per donare una ventata di novità al programma, il conduttore sta provvedendo a determinare gli ingressi di nuovi concorrenti.

Tutti sono convinti che i reality show terminerà a inizio febbraio. La verità, però, non sembra essere questa. Voci interne all’azienda, infatti, hanno lasciato trapelare un’indiscrezione bomba inerente la data della finale del programma. L’ultima messa in onda, almeno per il momento, è prevista venerdì 26 febbraio. La produzione, dunque, avrebbe chiesto ad Alfonso Signorini di rimanere al timone del programma per altre due settimane rispetto a quanto pattuito precedentemente.

Come reagiranno i concorrenti?

Per il momento, però, i concorrenti non sono ancora al corrente di questo ennesimo cambio di programma. Quando i protagonisti scoprirono che il GF Vip si sarebbe allungato di due mesi, ebbero una reazione abbastanza estrema. In molti pensarono di andare via, ma per fortuna solo in due hanno preso questa decisione. In questi giorni, però, i vari protagonisti stanno facendo il conto alla rovescia sui giorni che li separano dalla loro vita di tutti i giorni.

Specie Tommaso Zorzi sembra essere arrivato davvero al limite. Il protagonista, infatti, in più di un’occasione ha manifestato la volontà di lasciare il programma. Scoprire che la trasmissione si sia allungata ulteriormente, quindi, sarà un vero colpo per tutti i concorrenti. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno le loro reazioni