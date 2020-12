GF Vip, Dayane Mello sparla di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: “Mi stanno sul ca**o” (VIDEO)

Dayane Mello contro Tommaso e Stefania

E pensare che nella giornata di Santo Stefano, Dayane Mello ha dato un bacio a Tommaso Zorzi sotto il vischio. A quanto pare, visto gli sviluppi successivi, è stato il cosiddetto bacio di Giuda. Domenica infatti, la modella brasiliana si è appartata con il nuovo arrivato Mario Ermito e gli ha confidato alcune strategie del Grande Fratello Vip 5.

La gieffina ha detto che non sopporta più il rampollo meneghino e Stefania Orlando. Mo non è finita qui, infatti l’ex compagna di Stefano Sala ha anche aggiunto che con molta probabilità non li nominerà più, perché tanto non escono dalla casa più spiata d’Italia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Lo sfogo della modella brasiliana con Mario Ermito

Appartandosi con l’attore Mario Ermito, Dayane Mello ha vuotato il sacco dicendogli cosa pensa realmente di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. “Mi stanno un po’ sul C.Ci sono 2 o 3, che a me… sono 2 del vecchio gruppo. Due di questi sono tra i preferiti del pubblico. Questo è il grande problema e non so se faccio la cosa giusta. Che cavolo metto Tommaso o Stefania. Non usciranno mai. Ma non voglio nemmeno… Sono i preferiti del pubblico fuori, perché è così. Io l’ho capito, mica sono sprovveduta. Come faccio? Chi mi resta?”, ha detto la modella brasiliana.

Quest’ultima inoltre, ha affermato che anche Maria Teresa Ruta è tra i preferiti. Quindi ha consigliato il gieffino di non nominare uno dei forti perché non gli conviene. “Piuttosto metti un altro. Non so che ragionamenti fare. Perché mettere uno che so già che non esce. Se Maria Teresa va 15 volte in nomination e non va via…”, ha concluso l’ex di Stefano Sala.

Strategie al Grande Fratello Vip 5

Dopo le dichiarazioni di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 il popolo del web ha detto la sua. Gli utenti le hanno dato ragione, dicendo che Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono effettivamente molto amato fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Di conseguenza, con molta probabilità in finale arriveranno proprio loro tre e anche la modella brasiliana che, grazie alle chat di Telegram delle due fan sudamericane continua ad andare avanti. Ecco il video del confronto: