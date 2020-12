Uomini e Donne in lutto, Gianni Sperti annuncia la grave perdita: “Ciao papà…” (FOTO)

È venuto a mancare il papà di Gianni Sperti

Qualche ora fa Gianni Sperti ha subìto un grave lutto. Ad annunciarlo è stato lo stesso opinionista di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Purtroppo il collega di Tina Cipollari piange la morte del padre. L’ex ballerino di Amici e Buona Domenica ha dato la triste notizia, attraverso il suo profilo Instagram, seguita da un milione di follower.

Infatti, l’ex marito di Paola Barale ha condiviso un post su uno sfondo nero con la seguente scritta: “Ciao papà…”. Due sole parole che trasmettono tutta la sofferenza che Sperti prova in questo momento. Ricordiamo, che perduta stessa ammissione lui era molto legato al genitore. Al momento non sono state rese note le cause del decesso dell’uomo e nemmeno se quest’ultimo soffrisse di qualche patologia pregressa.

Il grande amore dell’opinionista per il padre

Gianni Sperti ha sempre sottolineato il suo forte attaccamento alla sua famiglia, in particolare il forte legame che lo univa al genitore. Lo storico opinionista di Uomini e Donne, ad esempio, qualche mese fa, su Instagram aveva condiviso uno scatto che lo ritraeva insieme al papà.

L’ex ballerino pugliese, per via delle restrizioni dovute alla pandemia, non aveva avuto la possibilità di tornare nella sua terra d’origine per riabbracciare il padre e la madre. Ricordiamo infatti, che durante il periodo di lockdown il dating show di Maria De Filippi ha continuato ad essere trasmesso su Canale 5 con una versione riadattato. In più, per tutelare i propri genitori entrambi anziani, l’ex di Paola Barale non abbracciava suo papà da ben sette mesi.

Il cordoglio dei seguaci è dei personaggi di Uomini e Donne

Attraverso il suo account Instagram, Gianni Sperti ha comunicato che il padre è volato in cielo. Ovviamente, in molti hanno commentato il post del collega di Tina Cipollari, per trasmettere la propria vicinanza e cordoglio.

Infatti, oltre ai follower, anche molti volti noti del dating show di Maria De Filippi, hanno espresso il loro dispiacere al professionista pugliese. Ad esempio: Ida Platano, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Sabrina Ghio, Clarissa Marchese e tanti altri. Ecco il post di Sperti su IG: