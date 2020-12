GF Vip, la zia di Pierpaolo fa una strana richiesta agli autori, poi cancella tutto: “Indecoroso ciò che state facendo” (FOTO)

In queste ore, sul web si sta molto parlando di un messaggio pubblicato dalla zia di Pierpaolo Pretelli risvolto al GF Vip. La signora in questione, chiamata Maristella Pretelli, ha avanzato una strana richiesta agli autori della produzione.

La signora è apparsa alquanto adirata con i membri del reality show, in quanto ritiene che si stiano rendendo protagonisti di atti indecorosi ai danni di suo nipote. Resasi conto della gravità delle affermazioni, però, la donna ha rimosso il post, ma siamo comunque riusciti ad immortalarlo. Vediamo cosa ha scritto.

La richiesta della zia di Pierpaolo

La zia di Pierpaolo ha pubblicato un post su Instagram decisamente polemico contro gli autori del GF Vip. La signora in questione ha esordito chiedendo agli autori di consentire a Pretelli di poter incontrare in privato Elisabetta Gregoraci, in modo da potersi confrontare lontano dalle incidenze di Giulia Salemi. Secondo il punto di vista della signora, infatti, l’influencer non farebbe altro che manipolare il giovane affinché cada nella trappola del flirt, ma non è tutto.

Anche la produzione starebbe facendo il possibile per forzare la nascita di una relazione tra Pierpaolo e Giulia. Per la donna è palese che il ragazzo si trovi in difficoltà e non sappia come agire. Maristella, inoltre, ha accusato il programma di essersi trasformato in un vero circo, dove sono sul piatto i sentimenti e le emozioni dei vari concorrenti. Gli autori dovrebbero vergognarsi per come stanno trasformando il ragazzo.

Le accuse di Maristella Pretelli contro il GF Vip

Insomma, la zia di Pierpaolo ha mosso accuse molto gravi contro il GF Vip in quanto ha accusato tutti i protagonisti di essere dei manipolatori. A suo avviso, il ragazzo sarebbe ancora legato ad Elisabetta, ma le circostanze lo starebbero spingendo verso altro. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di ore dalla pubblicazione di tale contenuto, la signora in questione ha cancellato il suo post. L’influencer Deianira Marzano, però, ha condiviso in tempo tale contenuto, pertanto, ecco cosa ha scritto nel dettaglio. (Continua dopo la foto)

L’influencer, inoltre, ci ha tenuto ad esprimere il suo parere in merito ed ha accusato la zia di Pretelli di essere davvero ridicola a credere che tra suo nipote e la Gregoraci possa nascere davvero qualcosa di serio. Inoltre, è ancor più assurdo il fatto che si permetta di fare delle richieste così prepotenti quasi come fosse un’autrice del programma.