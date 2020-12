Elisabetta Gregoraci dimentica Pierpaolo e parla solo di Flavio Briatore: “L’ho sposato per amore e lo rifarei”

Elisabetta Gregoraci si confessa a Libero Quotidiano

Nel nuovo numero di Libero Quotidiano è contenuta una lunga intervista ad Elisabetta Gregoraci. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato della sua esperienza nella casa di Cinecittà e del rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. “Ho sposato Briatore per amore e lo rifarei”, ha esordito in questo modo la soubrette calabrese fornendo chiaramente che per Pierpaolo Pretelli non c’è nessuna possibilità fuori dalla casa. La 40enne si è raccontata tra passato, presente e futuro sbilanciandosi anche su chi potrebbe trionfare questa edizione, ricordata per la più lunga della storia.

Infatti, sembra che la finale sia stata spostata dal metà febbraio a venerdì 26. “Difficile da dire con tutti questi ingressi, ma ad oggi dico Tommaso Zorzi”, ha detto la conduttrice di Battiti Live. Mentre sul reality show in generale, la Gregoraci ha affermato: “Ho scelto di partecipare per mettermi in gioco e far conoscere la vera me. Spero di esserci riuscita”.

La soubrette calabrese parla di Flavio Briatore

Nonostante si siano separati da ben tre anni, Elisabetta Gregoraci è ancora molto legata all’ex marito Flavio Briatore. Un legame che non è dovuto solamente alla presenza del loro figlio Nathan Falco. L’ex gieffina, infatti, ha detto che non rinnega nulla del suo passato con il noto imprenditore.

“È stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo dieci anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione. Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio Grande Fratello”, ha dichiarato la 40enne calabrese.

Elisabetta svela il possibile vincitore del GF Vip 5, nessuna menzione a Pierpaolo

Ma chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 5 secondo Elisabetta Gregoraci? Intervistata da Libero Quotidiano, l’ex gieffina ha spiegato che con l’ingresso dei nuovi inquilini è molto difficile tracciare un bilancio. “Ad oggi posso dire il nome di Tommaso. Sono tanti I compagni d’avventura che mi porto nel cuore come Matilde, Francesco, Andrea e Pier ma anche Enock, Patrizia e Stefania”, ha asserito la showgirl.

Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista, quest’ultima non ha mai menzionato il presunto flirt con Pierpaolo Pretelli. La donna non ha fatto nessun riferimento all’ex Velino di Striscia la Notizia. Strano visto quanto accaduto tra i due nella casa più spiata d’Italia.