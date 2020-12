Grande Fratello Vip: Fulvio Abbate fa uno spoiler sulla puntata speciale di Capodanno

L’ex concorrente ha rivelato uno degli eventi che ci saranno nella puntata speciale del reality. Ecco di cosa si tratta

Grande Fratello Vip: puntata speciale di Capodanno, anticipazioni e spoiler

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta avendo molto successo. Il reality, condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini, ha entusiasmato sia il pubblico che l’azienda, tanto che quest’ultima ha chiesto un prolungamento di due mesi. Infatti, il programma doveva concludersi a inizio dicembre, come da contratto dei vip, invece finirà a metà febbraio.

Sulla scia di questo successo Mediaset ha deciso di affidare ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip anche la puntata speciale di Capodanno che andrà in onda giovedì 31 dicembre e sarà un vero e proprio veglione. Il conduttore in una recente intervista ha detto che non ci saranno le nomination ma sarà un vero e proprio spettacolo con sorprese ed emozioni ma non solo. Ogni concorrente darà sfogo al proprio talento, ci sarà la sfilata condotta da Tommaso Zorzi, una gara di cucina per il cenone, le imitazioni di Pierpaolo Pretelli e tanto altro.

Due ex gieffini hanno anche fatto (involontariamente?) due grandi spoiler per quanto riguarda le ultime puntate di Grande Fratello Vip del 2020. Selvaggia Roma ha parlato di un ripescaggio, mentre Fulvio Abbate di un balletto.

Fulvio Abbate fa uno spoiler: il post su Instagram

Fulvio Abbate è stato un concorrente molto chiacchierato di questa edizione del reality. Lo scrittore aveva costruito un bellissimo rapporto con Patrizia De Blanck ma i suoi commenti pungenti hanno infastidito molte persone. Per questo è stato eliminato dal pubblico.

In queste ore con un post su Instagram, l’intellettuale ha anche svelato una cosa che avverrà nella puntata speciale di Capodanno. Ha scritto di aver ricevuto un messaggio dalla produzione in cui gli chiedevano se volesse prendere parte al balletto degli ex gieffini. Come potete leggere, la sua risposta è stata: “Certo che sì, volentieri, sarebbe da str*** fare il sostenuto dicendo di no“. Secondo lui bisogna concedersi ogni lusso, “anche quello del ridicolo“. (Continua dopo la foto)

In molti sono stati molto contenti della notizia perchè, oltre allo scrittore, vedranno ballare anche Francesco Oppini, molto amato dal pubblico con un grande seguito di fan. Voi che cosa ne pensate? Siete curiosi?