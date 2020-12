Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli torna a difendersi sui social: ‘Presto qualcuno si pentirà’

Nicola recentemente non ha fatto una bella figura nel programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa ha detto recentemente sui social a questo proposito.

Uomini e Donne: Nicola Mazzitelli accusato di complotto

A Uomini e Donne qualche settimana fa sono emerse verità scomode su una delle protagoniste. In particolare, Maurizio ha mostrato dei messaggi in cui si leggeva che Valentina aveva nascosto delle cose alla redazione, accordandosi con Costantino su cosa dire a centro studio. Non solo. Armando ha anche riportato un accordo esistente tra Valentina e Nicola. Sarebbero andati oltre ma avrebbero nascosto la cosa accordandosi di uscire insieme quando lui fosse tornato in trasmissione.

In studio c’è stato molto scompiglio. Proprio Nicola, il quale aveva dato della “facile” a Valentina per essersi mostrata disponibile a passare la notte con lui e che si era sentito offeso per questo. Proprio il ragazzo che aveva raccontato in lacrime di aver vissuto un periodo molto difficile e di volere un po’ d’amore nella sua vita. Ma lui sembra molto agguerrito nel difendere la sua verità. Ecco che cosa ha detto sui social.

Nicola torna sui social: la sua versione

Armando aveva svelato che era stato proprio Nicola a chiamarlo e a dirgli che cosa era successo davvero con Valentina. Poi però il cavaliere napoletano ha riparlato con Nicola e questo gli avrebbe detto di averlo usato soltanto perchè in studio di parlasse di lui nonostante la sua assenza per covid.

Nello studio non si è più parlato di lui, Valentina ha raccontato le sue ragioni ma al tempo stesso ha anche svelato di essere andata davvero oltre con Nicola e di aver taciuto perchè lui le piaceva molto e le aveva chiesto di non dirlo. Tuttavia, Nicola ha smentito tutto e recentemente è tornato sui social per riparlare proprio di questo.

Nicola ha risposto ad alcune domande di utenti che lo seguono e ha scritto che “la verità verrà presto a galla“. Non solo, ma se replicherà a quanto successo in studio “viene giù tutto, le bugie hanno le gambe corte e presto qualcuno si pentirà di avermi messo in bocca cose non dette e attribuito fatti non commessi“. Insomma, lui continua a sostenere che non sia vero niente. Lo rivedremo in studio per un confronto?