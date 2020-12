GF Vip, uno squalificato rientra in casa, ecco quando: l’insolita decisione degli autori scatena il caos

Tra gli argomenti più discussi del momento c’è, sicuramente, il reality show di Canale 5. In assenza di altri programmi in onda, questo è quello che sta determinando maggiore sgomento. Ad ogni modo, in queste ore è trapelata una notizia alquanto inaspettata in quanto pare che uno squalificato rientrerà nella casa del GF Vip.

Solitamente, i concorrenti che vengono mandati via per aver infranto il regolamento sono soggetti a delle ripercussioni. La prima è, certamente, quella di non poter accedere più in studio né, tanto meno, nella casa. L’edizione di quest’anno, però, è decisamente anticonvenzionale, pertanto, anche questa abitudine sembra essere saltata.

Chi è lo squalificato che rientra nella casa del GF Vip

Le anticipazioni sul GF Vip rivelano che nella puntata speciale di Capodanno, un concorrente squalificato avrà l’opportunità di rientrare in casa. La persona in questione è Fausto Leali. Il cantante è stato espulso dal reality show durante le prime settimane per aver adoperato in modo improprio la parola ne*ro. Sulla vicenda fu sollevato un grosso polverone in quanto in molti ritennero questa decisione davvero esagerata.

Il cantante, infatti, aveva chiarito che le sue intenzioni fossero del tutto ingenue e prive di fondamenti razzisti. Ad ogni modo, il regolamento del programma è estremamente ferreo, pertanto, non c’è stata altra scelta se non quella di eliminare il concorrente. Da quel momento in poi, il protagonista non ha più avuto la possibilità di entrare nello studio come ospite. Nonostante questo, però, Leali dovrebbe riapparire nella puntata speciale di giovedì 31 dicembre.

Spoiler sulla puntata di Capodanno

L’artista avrà l’opportunità di salutare i suoi ex coinquilini e di allietare il veglione di Capodanno con la sua musica. Il fatto che un concorrente squalificato abbia la possibilità di rientrare nella casa del GF Vip è una decisione alquanto insolita. Tuttavia, considerando che questa sia un’edizione davvero particolare, tutto sembra essere concesso. In merito agli altri spoiler inerenti la puntata di giovedì prossimo, invece, vediamo che in casa entrerà anche Cristiano Malgioglio.

Quest’ultimo si renderà protagonista di qualche canto in compagnia di Fausto Leali. Oltre a loro, è stato confermato anche l’ingresso dei The Colors. Inoltre, la puntata in questione sarà caratterizzata anche da divertenti sfide di ballo, di canto e perfino di cucina tra i vari protagonisti del reality show. Insomma, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.