GF Vip, Tommaso Zorzi fa piangere Stefania Orlando: “No, è troppo indegno per te” (VIDEO)

Il no di Tommaso fa piangere Stefania

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono stati dei momenti di sconforto per Stefania Orlando. Qualche ora fa, infatti, gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno chiesto agli inquilini di posare per il calendario 2021. Un prodotto dedicato alla storica trasmissione che dovrebbe concludersi venerdì 26 febbraio.

Così, a coppie o in gruppo, i concorrenti si sono trovati a impersonare con vari travestimenti e pose i dodici mesi dell’anno. E proprio in quel momento c’è stato un clamoroso rifiuto da parte dell’influencer meneghino ai danni della bionda conduttrice. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

Il no per una posa nel calendario 2021 del GF Vip 5

Dopo essere stata informata dell’iniziativa, Stefania Orlando ha immediatamente chiesto di comparire insieme al suo caro amico Tommaso Zorzi. Ma stranamente, il rampollo milanese ha rifiutato la sua proposta. La mise indossato dall’ex moglie di Andrea Roncato è apparso troppo indegno agli occhi possibile vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Per tale ragione l’ex conduttrice Rai è scoppiata a piangere. Il rifiuto dell’influencer ha fatto storcere il naso ai fan della coppia di amici ma anche ai numerosi telespettatori del reality show di Canale 5. In molti, infatti, si sono lamentati di tale atteggiamento sui vari social network, soprattutto su Twitter . (Continua dopo il video)

Stefy piange perchè tommy non vuole fare la foto con lei (perchè l’outfit è indegno) Teneraaa 🥺💖 #gfvip pic.twitter.com/EY3M4vUPMm — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 27, 2020

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando fanno pace

Naturalmente, tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è immediatamente tornato il sereno. Infatti, la loro divergenza alla fine si è trasformato in un divertente scherzo. Dopo solo qualche istante, infatti, il rampollo milanese ha ottenuto il cambio outfit accettando di fare degli scatti insieme alla donna utili per il calendario 2021 del Grande Fratello Vip 5.

Il piccolo diverbio tra i due è stato dimenticato da entrambi, mentre l’influencer e la bionda conduttrice si preparavano per lo scatto di coppia. Nel frattempo, anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha dato un giudizio nei confronti di Zorzi. In pratica, il fidanzato di Natalia Paragoni ha ammesso di essere “intellettualmente innamorato” di lui. Strategia per stare vicino al possibile vincitore del reality show di Canale 5 oppure sta dicendo la verità? Staremo a vedere nei prossimi giorni.