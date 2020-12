GF Vip, Cecilia Capriotti affonda I me contro te: “Due deficienti…” (VIDEO)

La gaffe di Cecilia Capriotti al GF Vip 5

Entrando nel meccanismo del Grande Fratello Vip molti inquilini della casa più spiata d’Italia si dimenticano di essere ripresi h24 dalle telecamere. Di conseguenza, commettere delle clamorose gaffe è all’ordine del giorno. Ne sa qualcosa Cecilia Capriotti, la uova arrivata nel reality show di Canale 5.

Di recente, infatti, l’attrice si è scagliata contro I me contro te, la famosa coppia di youtuber molto amata dai più piccoli. Dialogando con Samantha De Grenet, la gieffina si è lasciata sfuggire un termine molto discutibile, ovvero “deficienti”, correggendosi immediatamente dopo essersi reso conto di averli offesi.

Cecilia Capriotti offende I me contro te

Chi conosce e segue Cecilia Capriotti, sanno perfettamente che quest’ultima è mamma di una bambina di quattro anni che si chiama Maria Isabelle. Una bambina nata dal suo amore per il compagno Gianluca Mobilia. Come gran parte dei bambini, anche quest’ultima è una grande fan de I me contro te. Una condizione che fa disperare la concorrente del Grande Fratello Vip 5.

“Lei vuole I me contro te. Io spesso giro e papà le dice ‘ci vediamo un film?’. Il Re Leone lo ha visto, Dumbo lo ha visto, lei vuole i Me Contro Te. Quei due che fanno lo slime e allora le devo comprare lo slime. Mi ha detto ‘mamma compra il bicarbonato!’ perché voleva farlo. Loro fanno vedere che lo slime si fa così, due deficienti… due ragazzi molto bravi! Li vuole vedere tutto il giorno”, ha detto l’attrice a Samantha De Grenet. (Continua dopo il video)

Cecilia e "l'amore sconfinato" per i Me Contro Te @mecontrote La tocca pianissimo ⚰️⚰️😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/5pNstTnFDO — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 27, 2020

Chi sono I me contro te?

Per chi non lo sapesse, I me contro te sono Luì e Sofì, sono un duo siculo, precisamente di Palermo. I due, che sono una coppia anche dal punto di vista sentimentale, si chiamano Luigi Calagna e Sofia Scalia. Quest’ultima hanno raggiunto un successo strepitoso grazie al loro canale YouTube con dei filmati indirizzati a bambini e ragazzi. Questo li ha portati anche su Disney Channel con una trasmissione per ragazzini in cui squadre di fan tra gli 8 e i 12 anni si sfidano in giochi e abilità.

Ma l’apice di tale successo è giunto grazie al loro primo film, “Me contro te – La vendetta del signor S”, uscito in tutti i cinema lo scorso gennaio. Mentre la seconda pellicola, “Me contro Te: Il mistero della scuola incantata”, dovrebbe uscire la prossima primavera, ma dipenderà dalle decisioni prese dal Governo per via della pandemia.