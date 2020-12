Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda, sbotta sui social: dopo tre settimane di silenzio svela cosa pensa (FOTO)

Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha deciso di rompere il silenzio sui social e di svelare cosa pensa in merito ai comportamenti assunti dalla sua compagna nella casa del GF Vip. La ragazza si è molto avvicinata a Dayane, fino ad arrivare addirittura a scambiarsi dei baci parecchio passionali.

In molti, dunque, sul web hanno cominciato ad ipotizzare che il fidanzato della concorrente non avesse preso affatto di buon grado la cosa. Ebbene, dopo aver lanciato segnali fugaci e velati, il protagonista ha deciso di parlare apertamente e senza freni in modo da esprimere completamente il suo pensiero.

Lo sfogo di Giuliano Condorelli

Nel corso delle sue Instagram Stories, Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda, ha detto di aver abbandonato i social per tre settimane in quanto non ce la faceva più a leggere tutte quelle notizie infondate sul conto della sua donna. Il giovane, infatti, ha ammesso di aver affidato il suo account ad un amico, il quale lo sta gestendo e lo sta tenendo al corrente solo delle cose più importanti. Per un breve momento, però, Giuliano ha voluto prendere nuovamente possesso del suo profilo e parlare a cuore aperto a tutte le persone che lo seguono.

Il protagonista ha chiarito di non aver mai smesso di seguire Rosalinda e, soprattutto, il suo amore non è stato affatto scalfito. Nel bene o nel male, infatti, lui le sta sempre accanto e la sta supportando profondamente. Giuliano, inoltre, ha voluto fare un po’ di chiarezza anche in merito ai regali di Natale che tutti i concorrenti hanno ricevuto.

Rosalinda e i regali di Natale

Rosalinda è stata una delle poche a non ricevere nessuna sorpresa interessante dal fidanzato, pertanto, Giuliano Condorelli ha voluto specificare. Il ragazzo ha detto che nessuno gli ha detto come comportarsi in merito, neppure il GF Vip. Per lui i regali di Natale sono molto importanti, pertanto, ha agito senza alcun condizionamento esterno. Nonostante la mancata sorpresa, però, il protagonista ha ammesso di essere profondamente innamorato della sua donna.

Giuliano ci ha tenuto a chiarire che adesso le persone possono comportarsi come meglio credono e dare credibilità a qualunque tipo di notizia falsa circoli sul web. L’unica verità è quella esposta da lui in tale sede. Per questo motivo, ha ringraziato tutti i fan ed ha nuovamente restituito l’account al suo amico.