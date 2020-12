Uomini e Donne, Davide ha fatto la scelta? Beatrice pubblica un messaggio criptico: “E va bene così…” (FOTO)

In questi giorni dovrebbe essere registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, probabilmente quella inerente la scelta di Davide. Ad ogni modo, prima che potessero essere diffuse le anticipazioni inerenti la registrazione in questione, sul web sono apparsi degli indizi.

Poche ore fa, infatti, Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Davide, ha pubblicato una IG Storie alquanto criptica. Per molti fan, le sue parole sono state un velato riferimento a quanto potrebbe essere accaduto nel talk show pomeridiano. Vediamo cosa è emerso.

Il post criptico di Beatrice sulla probabile scelta di Davide

La scelta di Davide a Uomini e Donne è ormai alle porte. Il giovane dovrà decidere chi tra Chiara e Beatrice sarà la ragazza con cui costruire una storia consolidata lontano dalle telecamere. Per il momento non si sa ancora se la puntata sia stata registrata o meno, ma la Buonocore è stata alquanto misteriosa sui social. La protagonista, infatti, ha pubblicato una parte del testo della canzone di Vasco Rossi, chiamata “Senza parole”. La dama si è soffermata soprattutto sul pezzo in cui il cantante dice di sentire che qualcuno gli stia rubando l’amore. (Continua dopo la foto)

Come è possibile vedere dallo screenshot, la ragazza ha concluso il suo intervento dicendo che “va bene così, senza parole”. Tale frase, pubblicata in questo periodo, sembra essere un riferimento alla scelta del tronista. In molti hanno pensato che la ragazza abbia voluto lanciare qualche frecciatina al tronista. Al momento, però, non ci sono informazioni certe a riguardo.

I fan di Uomini e Donne impazienti

Almeno per il momento, infatti, non si sa se Davide abbia già compiuto la sua scelta a Uomini e Donne, oppure no. Beatrice, dal canto suo, sembra si stia facendo “consolare” dall’affetto della famiglia. In queste ore, infatti, sta pubblicando solo foto che ritraggono lei e i suoi parenti intenti a trascorrere queste particolari festività natalizie. La ragazza, infatti, è profondamente legata ai suoi cari, sta di fatto che anche durante le esterne con Davide ha sempre palesato l’importanza che dà alla famiglia.

I fan, nel frattempo, stanno commentando al di sotto dei post in questione manifestando tutto il loro affetto nei confronti della beniamina. Tra i commenti, però, non mancano anche domande inerenti il suo percorso a Uomini e Donne. Non ci resta che attendere per scoprire qualcosa di più.