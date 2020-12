GF Vip, Dayane Mello critica il fisico di Mario Ermito: “Ancora 5kg e diventi obeso” (VIDEO)

Dayane Mello critica il fisico di Mario Ermito: è polemica

Dopo essersi allontanata dalla sua compagna d’avventura Rosalinda Cannavò dicendo di voler proseguire da sola il suo percorso, Dayane Mello è tornata a far parte di sé. Nello specifico, la modella brasiliana è finita al centro di una nuova polemica in seguito ad una battuta infelice sul fisico del nuovo arrivato Mario Ermito.

Quest’ultimo, di recente si è mostrato in costume all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, e l’ex di Stefano Sala con superficialità e mancanza di rispetto, ha sbottato così: “Altri 5 kg e diventi obeso“. Parole che non sono per nulla piaciute ai telespettatori. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

Dayane Mello fa del bodyshaming su Mario Ermito

Da quando Dayane Mello è una concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto altre uscite del genere. Infatti, oltre alla critica al fisico di Mario Ermito, tempo fa la modella brasiliana ha fatto dei commenta poco eleganti nei confronti di altri gieffini. Ad esempio, prima ha offeso la sua cara amica Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco e successivamente anche l’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

Un atteggiamento che non è piaciuto per nulla al popolo del web che accusano l’ex compagna di Stefano Sala di f re del bodyshaming gratuito consapevole di essere sotto l’occhio vigile delle telecamere. Arriverà un rimprovero da parte del conduttore Alfonso Signorini oppure il provvedimento sarà più severo? (Continua dopo il video)

LO SCHIFO CHE MI FA QUESTA MEZZA DONNA. Perché in puntata non si denuncia anche il BODYSHAMING visto che dobbiamo essere sensibili su tutto? Io non posso tollerare questa roba. #GFVIP pic.twitter.com/QDCAxg0Xgv — 𝙗𝙞𝙩𝙘𝙝 𝙞’𝙢 𝙖 𝙜𝙝𝙤𝙨𝙩 (@ok__karen) December 28, 2020

Il Grande Fratello Vip 5 si allunga fino al 26 febbraio 2021: il rumor

Nel frattempo, sembra essere ufficiale l’allungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Inizialmente era previsto per gli inizi di dicembre, poi spostato a metà febbraio. Di conseguenza Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno gettato la spugna perché nostalgici dei loro cari. Ora invece, pare che il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini terminerà venerdì 26 febbraio 2021.

Se tale rumor venisse confermato, quella di quest’anno è la stagione più lunga di tutta la storia del programma. A questo punto bisogna capire se Mediaset confermerà la messa in onda della nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, oppure se verrà rimandata alla prossima stagione televisiva. Staremo a vedere nei prossimi giorni.