GF Vip, Antonella Elia affonda Samantha De Grenet in diretta: “Sei un bullo del quartiere” (VIDEO)

Antonella Elia rimprovera Samantha De Grenet

In settimana sono volate parole grosse tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Per questo motivo Alfonso Signorini nella diretta del lunedì ha voluto affrontare tale argomento. Nonostante le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 abbiano detto di aver fatto pace, l’opinionista Antonella Elia non è apparsa del tutto convinta. Di conseguenza, l’ex gieffina ha voluto sferrare una frecciatina velenosa nei confronti della soubrette. “Non sei una nobile, sei una bulla di quartiere, un bulletto. Non hai rispetto, sei maleducata e permetterti più di darmi dell’imbecille. Ti sei permessa di dire tre volte ‘ti uccido’ e ripetuto ‘ti asfalto'”, ha affermato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Ma il collega Pupo non è d’accordo con tali affermazioni, quindi ha sottolineato l’innocuità delle parole della De Grenet. “Ci sono milioni di persone che ascoltano queste parole, ha ripetuto tre volte ‘ti uccido’ oltre che a chiedere scusa a Stefania, ma a tutti i telespettatori”. (Continua dopo il video)

La discussione fra le due gieffine

La discussione è nata quando Samantha De Grenet stava lavando i piatti al Grande Fratello Vip 5. Un’iniziativa che è stata apprezzata dalla coinquilina Stefania Orlando dal momento che la soubrette stava usando le teglie per scolare le stoviglie.

A quel punto la bionda conduttrice è sbottata così: “Con queste si mangia, ci servono”. Ma l’ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni non si è fatta intimorire, replicando in questo modo: “Io lavo i piatti come mi pare. Quanti anni penso che ho?”. La Orlando non se l’è fatto ripetere due volte replicando così: “Dodici”.

La lite fra Samantha De Grenet e Stefania Orlando

La discussione fra Samantha De Grenet e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 è proseguita nel corso della giornata. Infatti i video contenenti la forte litigata sono diventati virali sul web e sui vari social network.

La soubrette si è scagliata contro la bionda conduttrice dicendole: “Io c’ho mio figlio che mi guarda a casa quindi se vuoi fare dei giochetti del cazzo, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene”.