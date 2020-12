Tommaso Zorzi affonda Pierpaolo Pretelli: “Uno così come fidanzato non lo vorrei mai”

Tommaso non vorrebbe mai Pierpaolo come fidanzato, solo amici

Da quando Pierpaolo Pretelli ha stretto un particolare legame con Giulia Salemi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, ma anche fuori, si parla molto di loro due. L’ex Velino di Striscia la Notizia dopo essersi baciato con l’influencer italo-persiana sembra essere molto confuso, non capendo se sia ancora innamorato o no di Ariadna Romero, sua ex e madre di suo figlio.

Il 30enne lucano ne ha parlato con Stefania Orlando, e subito dopo quest’ultima è stata raggiunta da Tommaso Zorzi per capire quali sono i dubbi che attanagliano l’ormai ex amico speciale di Elisabetta Gregoraci. Il rampollo meneghino non giustifica la confusione di Pierpaolo dicendo che fuori da questo contesto televisivo per lui è un farfallone. “Io uno così davvero…amico si ma fidanzato mai”, ha asserito l’influencer.

Il rampollo e la Orlando parlano dell’ex Velino

Conversando al Grande Fratello Vip 5 con Stefania Orlando, Tommaso Zorzi ha mostrato tutte le sue perplessità in merito alla vita sentimentale di Pierpaolo Pretelli. Il rampollo milanese non riesce a capire come il 30enne lucano sia un eterno indeciso. Inoltre, non si capacita come un ragazzo possa manifestare una forma di innamoramento per tre donne differenti. “Elisabetta, Giulia e la sua ex. Voglio dire c’ha 30 anni non 20. Si facesse un’idea”, ha asserito il 25enne meneghino.

A quel punto, la bionda conduttrice ha risposto che siccome Elisabetta Gregoraci non c’è più, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha voltato pagina, visto che è stata lei stessa ad incoraggiarlo. Ma l’ex di Iconize non è per nulla convinto, chiedendosi per quale ragione tali ripensamenti su Ariadna Romero non li ha fatti prima.

Tommaso e Stefania dubbiosi su Pierpaolo

Al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non riescono proprio a capire lo strano comportamento di Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo, infatti, durante questi quattro mesi ha provato un interesse per tre donne diverse.

Il rampollo meneghino ha ammesso di essere confuso a riguardo, non capendo come si possa passare da un rapporto all’altro in pochissimo tempo. “Io quando mi fisso mi fisso”, ha asserito il 25enne. A chiedere il discorso ci ha pensato la bionda conduttrice che ha detto: “Evidentemente non si è fissato abbastanza, hai capito?”.