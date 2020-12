Maria De Filippi “entra” al GF Vip, ma non saluta un concorrente: di chi si tratta e perché

Nel corso della messa in onda di ieri sera del GF Vip Maria De Filippi è “entrata” nella casa attraverso un collegamento video. La conduttrice di molte trasmissioni Mediaset ha fatto una sorpresa ai concorrenti, specie a Tommaso Zorzi, ma tutti hanno notato un suo strano comportamento.

Tra i protagonisti di questa esperienza del reality show sono presenti anche ex volti di Uomini e Donne e Temptation Island, programmi ideati e diretti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Ad ogni modo, la conduttrice ha salutato calorosamente tutti, tranne una persona. Scopriamo di chi si tratta.

Maria De Filippi al GF Vip

L’ingresso di Maria De Filippi nella casa del GF Vip è stato un evento più unico che raro. La conduttrice ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per fare una sorpresa a Tommaso. Quest’ultimo ha sempre dichiarato di provare una stima smisurata nei confronti della padrona di casa di Uomini e Donne. Il concorrente ha addirittura detto che sarebbe stato disposto a fare le fotocopie o il caffè pur di lavorare per lei. Il suo grande sogno sarebbe quello di partecipare a Tu si que vales, in quanto i talent show sono i suoi programmi preferiti.

Ebbene, la conduttrice ha parlato con lui e gli ha aperto molte porte, anche se ci toccherà attendere la fine del reality show per capire se effettivamente la carriera dell’influencer avrà un prosieguo in tv. Ad ogni modo, dopo aver interagito con il concorrente, la De Filippi si è collegata anche con tutti gli altri membri della casa. Non appena l’inquadratura è finita su Andrea Zelletta, Queen Mary lo ha immediatamente salutato ed ha parlato con lui.

Perché Sonia Lorenzini è stata snobbata?

Successivamente si è rivolta anche ad Andrea Zenga, il quale ha partecipato a Temptation Island in una precedente edizione. Poco per volta, poi, Maria De Filippi ha salutato anche tutti gli altri concorrenti del GF Vip. L’unica persona a non essere mai menzionata dalla donna è stata Sonia Lorenzini. Questo avvenimento è risultato alquanto strano in quanto la ragazza è stata una tronista di Uomini e Donne, quindi ci si immaginava che la conduttrice avrebbe avuto piacere a conversare con lei.

Ebbene, questo non è accaduto e sul web hanno cominciato a svilupparsi delle teorie. Molti influencer e utenti di Twitter hanno commentato la cosa ed hanno asserito che, se la conduttrice si è rifiutata di interagire con Sonia, vuol dire che qualcosa di grave sarà successo, probabilmente dietro le quinte di Uomini e Donne.