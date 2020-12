Pierpaolo ha una crisi nella notte al GF Vip: “Avrebbe cercato di abbandonare la casa” ma la regia censura tutto (FOTO)

Ieri, lunedì 28 dicembre, è andata in onda un’esilarante puntata del GF Vip, ma pare che siano accaduto anche avvenimenti mai andati in onda che riguardano Pierpaolo. Il giovane sembra abbia avuto una crisi nella notte, durante la quale avrebbe provato a lasciare la casa.

Tale indiscrezione è stata riportata dall’influencer Amedeo Venza, il quale ci ha tenuto a porre l’accento su di una questione molto importante che riguarda le dinamiche di gioco. Quest’anno, infatti, pare che si stiano verificando delle situazioni interne parecchio destabilizzanti. Vediamo tutto nel dettaglio.

La crisi di Pierpaolo al GF Vip

Stando a quanto riportato da una segnalazione di Amedeo Venza, Pierpaolo Pretelli avrebbe avuto una crisi nella notte all’interno della casa del GF Vip. Durante tale episodio di sclero, il ragazzo pare abbia addirittura provato ad abbandonare la casa per porre fine alla sua esperienza. A spingere il giovane a comportarsi in questo modo sarebbero state alcune dinamiche interne al programma. Nel dettaglio, l’influencer che ha riportato la segnalazione ha dichiarato che la produzione starebbe adottando delle strategie per indebolire i protagonisti.

Le dinamiche venutesi a creare con Elisabetta Gregoraci e con Giulia Salemi, infatti, stanno contribuendo a rendere particolarmente inquieto l’animo dell’ex velino. Questo, dunque, potrebbe averlo spinto ad avere una reazione estrema. Ciò che, tuttavia, risulta alquanto bizzarro, è il fatto che la produzione sembrerebbe aver deciso di non mandare in onda questi filmati. (Continua dopo la foto)

La scelta della produzione

Le clip in questione, in cui Pierpaolo avrebbe provato ad abbandonare la casa del GF Vip sarebbero state censurate. Sempre Amedeo ha esortato chi di dovere a mostrare i filmati in modo da portare alla luce una palese difficoltà del ragazzo. In molti ritengono che gli autori stiano in qualche modo manipolando i concorrenti affinché creino delle situazioni in grado di generare gossip.

Ieri sera, infatti, è andata in onda una tra le puntate più scoppiettanti della stagione in cui sono emerse delle questioni davvero spinose. Delle amicizie si sono interrotte, come ad esempio quella tra Dayane e Rosalinda, degli amori sono stati messi a dura prova, come quello tra Natalia e Andrea. Inoltre, non sono mancate sorprese e colpi di scena che hanno contribuito a scombussolare radicalmente le emozioni dei vari protagonisti. Che forse si stia forzando un po’ troppo la mano?