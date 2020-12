Barbara D’Urso su tutte le furie, il duro sfogo: “Non è una malattia…”

Barbara D’Urso furiosa con un monsignore omofobo

Da una decina di giorni Barbara D’Urso è in vacanza per via della pausa natalizia. La professionista napoletana tornerà con i suoi tre format dopo l’Epifania. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, Lady Cologno continua ad aggiornare i suoi numerosi follower, continuandoli ad aggiornare con delle Stories su Instagram. Ad esempio, nella giornata di lunedì la conduttrice si è arrabbiata moltissimo dopo aver letto una notizia su Libero Quotidiano.

Sul noto giornale è tato scritto un articolo che parla di un monsignore ha fatto delle dichiarazioni omofobe. Di conseguenza, Carmelita ha condiviso sui suoi canali il seguente pezzo, e nella didascalia ha detto che l’omosessualità non è assolutamente un male. “Continuerò a dire ancora e ancora e ancora che l’omosessualità non è una malattia!”, ha affermato la 63enne. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha scritto Barbarella.

L’apprezzamento da parte del popolo del web

Ma lo sfogo di Barbara D’Urso su tale argomento non è finito qui. Sempre nel suo ultimo post condiviso su Instagram, la professionista partenopea ha confessato che ognuno è libero di amare come vuole e, soprattutto, chi vuole. “E che ognuno è libero di amare come vuole e chi vuole!”, ha scritto la 63enne.

Affermazioni che sono piaciute moltissimo a tutti coloro che la seguono sul noto social network, i quali hanno tempestato di cuoricini rossi e altre reazioni il post a favore dei diritti LGBTQ+. Ricordiamo che da anni Lady Cologno si batte contro l’omofobia e la violenza sulle donne, facendo una serie di campagne nelle sue trasmissioni televisive.

Barbara D’Urso ironizza sul suo fidanzato segreto

La scorsa settimana Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ha detto che Barbara D’Urso ha un fidanzato segreto. A distanza di giorni la diretta interessata ha replicato a tale indiscrezione mostrando sui social la foto del suo ipotetico uomo: il tapiro d’oro innevato.

Di recente, invece, la 63enne napoletana ha postato uno scatto dove si mostra sorridente a Milano mentre abbraccia un albero. E pensare che il giorno prima aveva nevicato, per questo motivo ha scritto: “Fino ad ieri così…Con un sole meraviglioso che sorride e io con gli occhiali…Ed oggi invece tanta neve a Milano…”.