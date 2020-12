Soleil Sorge torna all’attacco: le frecciatine a Luca Onestini, Natalia Paragoni e Nilufar Addati

La discussa ex corteggiatrice ha lanciato nuove frecciatine al suo ex fidanzato e non solo. Ecco che cosa ha detto sui social.

Soleil Sorge torna all’attacco: nuove frecciatine social

Abbiamo conosciuto Soleil Sorge a Uomini e Donne quando andò alcuni anni fa a corteggiare Luca Onestini. Lei lavorava già nel mondo dello spettacolo e aveva conoscenze importanti, per questo tante volte è stata accusata di cercare solamente la popolarità. Tuttavia, Luca l’ha scelta e la loro storia è durata soltanto qualche mese. Mentre lui si trovava al GF Vip lei lo ha lasciato con una lettera e ha iniziato una storia con Marco Cartasegna (rivale di trono di Luca).

Dopo di che l’abbiamo vista come naufraga all’Isola dei Famosi e lì ha iniziato una storia con Jeremias Rodriguez. Anche con lui è durata poco. La grande passione non ha potuto sostenere poi gli stili di vita differenti. Ad ogni modo Soleil è sempre una grande protagonista del gossip, prima per il presunto flirt con Andrea Iannone, poi per aver smascherato Iconize e non solo. L’ex corteggiatrice è sempre molto presente nei salotti di Barbara D’Urso ma in queste ore ha deciso di attaccare nuovamente delle sue conoscenze.

Soleil contro Luca Onestini, Natalia Paragoni e Nilufar Addati

Recentemente Giornalettismo.it ha intervistato Soleil e le ha chiesto a chi proprio non darebbe un premio per questo 2020. Lei ha menzionato Nilufar Addati dicendo che ha copiato la sua Bio su Instagram ed è decisamente “poco originale la ragazza“. Non solo, ha poi definito Natalia Paragoni “una gaffe vivente“.

Ma non è finita qui. Rispondendo ad alcune domande su Instagram Soleil ha parlato di nuovo del suo ex, Luca Onestini, e ovviamente non bene. Le è stato chiesto di postare una foto mostrando quando secondo lei ha perso del tempo. Ecco puntuale la foto con Luca anche se Soleil ha specificato che “Non ho mai perso tempo, al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo“. (Continua dopo la foto)

Oggi Soleil è molto seguita sui social ed è un’influencer affermata, ma più volte ha detto che vorrebbe tornare in tv, magari al Grande Fratello Vip. Non farebbe quello condotto da Barbara D’Urso (ma forse le cose sono cambiate), farebbe molto volentieri quello presentato da Alfonso Signorini. Secondo voi la rivedremo presto in tv?