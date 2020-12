Oroscopo 30 dicembre 2020: giornata sottotono per Ariete, Vergine irresistibili

L’Oroscopo del 30 dicembre esorta gli Ariete e i Gemelli ad avere pazienza nel corso della giornata in quanto ci sono dei malumori da risolvere. I Vergine, invece, sono irresistibili e i Sagittario sono sognatori.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di fare attenzione in quanto la giornata partirà con qualche piccolo malumore. In campo professionale potrebbe esserci qualche questione da risolvere, mentre dal punto di vista sentimentale ci sono delle questioni da risolvere. Siate onesti e non nascondetevi dietro un dito.

Toro. Nuove opportunità in vista per i nati sotto questo segno. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego ci sono ottime possibilità di riuscire nel vostro intento. I più giovani, invece, avranno occasione di dimostrare le loro capacità nello studio e nello sport. Siate tenaci e non arrendetevi al primo ostacolo.

Gemelli. L’Oroscopo del 30 dicembre vi esorta a tenere duro, questo è stato un anno difficile per tutti, specie per voi. Ad ogni modo, sta per volgere al termine, pertanto, non abbattetevi. Approfittate di questi giorni per fare un po’ il punto della situazione e per progettare nuove cose da fare all’anno nuovo.

Cancro. In questo periodo vi sentite particolarmente emotivi e questo potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio. Se siete vincolati ad una relazione abbastanza stabile, allora sarà solo un valore aggiunto rivelare i vostri sentimenti. Tuttavia, se avete da poco cominciato una nuova conoscenza, cercate di essere un po’ più misteriosi.

Leone. Qualche piccola incomprensione in campo sentimentale potrebbe darvi il tormento e rendere questa giornata tendenzialmente positiva un po’ agitata. Cercate di parlare chiaramente e di esporre i vostri disagi. Solo attraverso un sano ed onesto dialogo si possono trovare le soluzioni ai problemi.

Vergine. Momento molto positivo sul lavoro. Oggi siete dotati di grande carisma, pertanto, sarà davvero difficile resistervi. Se avete delle proposte da avanzare, non temete e non ritardate, oggi è la giornata giusta per risolvere le questioni in sospeso. Anche in amore sarete pieni di fascino.

Previsioni 30 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno potrebbero attraversare una giornata parecchio altalenante. Vi sentite un po’ incerti sul da farsi in quanto non sapete se state andando nella direzione giusta oppure no. Se non andate fino in fondo nelle cose, però, non potrete mai scoprirlo.

Scorpione. Periodo molto positivo per quanto riguarda gli affari. Con l’anno nuovo potrebbero arrivare delle interessanti novità che fareste bene a valutare attentamente. In campo sentimentale, invece, potrebbe nascere qualche disguido. Cercate di mantenere la calma perché si tratta solo di una fase passeggera.

Sagittario. In questo periodo siete sognatori e romantici. L’Oroscopo del 30 dicembre 2020 vi esorta a coltivare i vostri sogni e i vostri hobby. Nessuno può dirvi cosa potete fare e cosa no. Solo voi siete consapevoli delle vostre potenzialità, pertanto, andate avanti fino a quando non avrete raggiunto tutti i risultati.

Capricorno. Giornata di resa dei conti per voi. In questo periodo vi sentite sul filo del rasoio, in quanto non sapete cosa aspettarvi dalla vita e dal futuro. Ad ogni modo, non demordete e prendete questo momento come un’occasione per dimostrare, in primis a voi stessi, quanto valete.

Acquario. Come già ripetuto più volte, questo è un periodo di grandi cambiamenti per voi. L’esito positivo o negativo che essi potrebbero avere dipenderà solamente da voi. Se state intraprendendo una nuova trattativa in campo lavorativo cercate di valutare attentamente i pro e i contro.

Pesci. I nati sotto questo segno dovrebbero riporre meno aspettative nel prossimo. In questo momento è facile correre il rischio di restare delusi da una persona su cui avevate contato parecchio. Nel lavoro dovete essere più precisi e meticolosi. Si avvicinano momenti di prova e di messe in discussione.