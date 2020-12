Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo furioso: “Sono partite 5 denunce, è stato messo in mezzo Leo” (FOTO)

Sul profilo Instagram di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è stato pubblicato un post davvero inaspettato. Il protagonista ci ha tenuto ad informare tutti i follower di essere ricorso a vie legali per porre fine a certe situazioni.

Il ragazzo ha ammesso di aver sporto già 5 denunce contro alcune persone che hanno messo in giro delle voci fasulle sul conto di suo fratello e sulla sua famiglia. La goccia che pare abbia fatto traboccare il vaso riguarda alcune dichiarazioni in cui è stato tirato in ballo Leonardo, figlio di Pierpaolo.

La fake news sulla zia di Pierpaolo e Giulio

In queste ore, il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, ha informato tutti i follower di un provvedimento preso contro gli hater. Il giovane ha detto di aver sporto 5 denunce per mettere a tacere dei gossip infondati. Il primo riguarda le voci circolate in merito al presunto messaggio scritto da loro zia contro il GF Vip. In questi giorni, infatti, ha fatto il giro del web uno screen appartenente ad una presunta zia di Pierpaolo, in cui la donna accusava il reality show di manipolare suo nipote.

La donna in questione avrebbe anche esortato gli autori a consentire al concorrente di avere un confronto diretto con Elisabetta Gregoraci senza le interferenze di Giulia Salemi. Secondo il punto di vista di questa persona, dunque, produzione e concorrenti non avrebbero fatto altro che spingere Pierpaolo tra le braccia della Salemi. Ad ogni modo, tali affermazioni sono state imputate ad una zia dell’ex velino.

Le denunce di Giulio Pretelli

Il fratello di Pierpaolo, però, ci ha tenuto a smentire la cosa, Giulio Pretelli ha, dunque, dichiarato che questa sia assolutamente una fake news. Nessuna loro zia si è mai permessa di accusare il reality show in questo modo, pertanto, quello screen circolato in questi giorni sembra essere un fake. Il protagonista, dunque, ha provveduto a sporgere denuncia contro gli artefici di questo gossip.

Inoltre, pare che alcuni protagonisti abbiano tirato in ballo anche Leonardo, figlio di Pierpaolo. Dinanzi simili comportamenti, dunque, Giulio non ci ha più visto ed ha deciso di ricorrere a vie legali per risolvere la vicenda. Al momento, però, la produzione non ha aggiornato il concorrente di queste novità. Non è chiaro se essi decideranno di informarlo oppure evitare di turbare troppo il suo stato d’animo.