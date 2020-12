GF Vip, Rosalinda Cannavò una furia contro Mario Ermito: “Il mio ragazzo non è cornuto, divento una iena”

Rosalinda contro Mario: il motivo

La punta del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera è risultata ricca di colpi di scena. Tra i vari argomenti affrontato da Alfonso Signorini, anche il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due gieffine, infatti, dopo mesi di amicizia sembra abbiano preso due strade differenti. Inoltre, dopo la diretta pare che anche l’amicizia di vecchia data tra l’attrice messinese e Mario Ermito sia giunta al capolinea.

I due professionisti si conoscono da diverso tempo, e nella casa più spiata d’Italia hanno sempre detto che tra loro c’è stato un certo feeling. Tuttavia, dopo le insinuazioni fatte dal ragazzo e Sonia Lorenzini in trasmissione, hanno fatto infuriare Adua Del Vesco. Per questa ragione, durante la notte la giovane è sbottato su Ermito: “Voleva far credere che il mio ragazzo era cornuto! Divento una iena!”.

L’accusa di Rosalinda Cannavò

Dopo la diretta del lunedì, Rosalinda Cannavò nella notte è sbottato contro Mario Ermito. Senza giri di parole, l’attrice messinese lo ha accusato di: “Far passare una donna per quello che non è non mi è piaciuto!”. Ovviamente, il diretto interessato ha provato in tutti i modi di giustificarsi dando tutte le colpe all’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini.

Il giorno seguente, l’attrice siciliana mentre era in veranda con Stefania Orlando, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, è tornata parlare di quanto accaduto in puntata. La giovane ha detto che inizialmente si sentiva in colpa nei confronti del gieffino, ma poi poi ha ammesso di essere delusa dal suo comportamento. Della stessa opinione è la Capriotti.

Lo sfogo di Mario Ermito con Pierpaolo Pretelli

Stufo di essere accusato da tutte le donne del Grande Fratello Vip 5, Mario Ermito si è sfogato con Pierpaolo Pretelli. Il nuovo concorrente non vuole di certo passare davanti a tutta Italia che lui sa solo provarci con il genere femminile.

“Sono una persona seria”, ha asserito l’attore che di recente è stato criticato da Dayane Mello per il suo aspetto fisico. Dialogando con l’ex Velino di Striscia la Notizia, ancora una volta ha ribadito di non essere un farfallone. I due concorrenti del reality show di Canale 5 avranno un chiarimento? Staremo a vedere.