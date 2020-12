GF Vip, Stefania Orlando minaccia di andare via: paura nella notte per i gieffini

Puntata movimentata al Grande Fratello Vip 5

Lunedì 28 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata del 2020 del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento ricco di colpi di scena e di grandi sorprese, una su tutte il collegamento di Maria De Filippi con i concorrenti del reality show, in particolare Tommaso Zorzi.

Dopo la lunga diretta, Stefania Orlando ad un certo punto è arrivata a minacciare di andare via dalla casa più spiata d’Italia. Ma per quale ragione la bionda conduttrice sarebbe arrivata a tanto? Cosa è successo con gli altri coinquilini? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Stefania Orlando in crisi al GF Vip 5

Durante la notte, dopo la puntata del lunedì, Stefania Orlando sembra aver avuto una forte crisi. Non è la prima volta che la bionda conduttrice ha dei Cali di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Ma nelle ultime ore pare che la donna abbia oltrepassato la foglia di sopportazione minacciando addirittura di andare via dal reality show di Canale 5.

Lex professionista Rai era fuori di sé, nulla di paragonabile a quando il chirurgo dei vip Giacomo Urtis le ha fatto i tarocchi, oppure quando la stessa si era convinta di essere odiata da tutti gli inquilini. Dopo la diretta la Orlando ha cercato di appianare i suoi contrasti con Samantha De Grenet, anche se Antonella Elia non ha creduto alle due donne. Tuttavia, al quando Alfonso Signorini ha chiesto di fare la sua nomination, Stefania non ha votato per la soubrette, ma Mario Ermito.

Stefania Orlando minaccia di andare via

Dopo tale manifestazione, Stefania Orlando ha iniziato a chiedere di essere chiamata in confessionale per parlare con gli autori del Grande Fratello Vip. Ma visto il ritardo da parte di quest’ultimi, che ha finito per convocarla tra gli ultimi, la bionda conduttrice ha iniziato a minacciare di lasciare il programma di Alfonso Signorini, mentre Giulia Salemi le bloccava la porta per evitare di andarsene.

Solo dopo qualche minuto, l’ex moglie di Andrea Roncato ha confessato che il suo era solo uno scherzo. Un’iniziativa che ha fatto spaventare gran parte degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Infatti, per tutta la notte, complice l’insonnia, le accuse sono durate per diverse ore.