Sanremo 2021, spunta il nome della prima co-conduttrice: ex volto di Amici (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando del Festival e di come si svolgerà la competizione canora a causa della pandemia. A sbilanciarsi parecchio con le anticipazioni è stato il giornalista Andrea Conti. Quest’ultimo ha pubblicato su Twitter alcuni tweet in cui ha svelato chi è la prima co-conduttrice che affiancherà Amadeus durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021.

Inoltre, sono stati fatti anche altri spoiler in merito a come si stanno organizzando i membri della produzione affinché venga garantita la massima sicurezza di tutti i protagonisti del programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Ecco chi è la prima co-conduttrice di Sanremo 2021

Dal 2 al 6 marzo si svolgerà la competizione canora del Festival di Sanremo 2021 e in queste ore è trapelato il nome della prima co-conduttrice. Il conduttore ufficiale, nonché direttore artistico dello show, è Amadeus. Accanto a lui, però, ci saranno come sempre delle accompagnatrici e degli accompagnatori. Essi saranno diversi e affiancheranno il presentatore nelle varie serate di messa in onda. Ebbene, tra i vari nomi trapelati, il primo che è emerso in via ufficiale è quello di un ex protagonista di Amici, stiamo parlando di Elodie.

La cantante, dunque, salirà sul palco dell’Ariston non come concorrente, ma come “valletta”, ma non è finita qui. Tra gli ospiti del programma ci sarà un personaggio fisso, ovvero, Achille Lauro. Lo stravagante cantante, che nella precedente edizione del Festival ha lasciato tutti senza parole con i suoi look, sarà una presenza costante sul palco della trasmissione canora. (Continua dopo i post)

#Elodie sarà una delle co-conduttrici di #Sanremo2021 in una delle serate previste del Festival — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 29, 2020

Un altro artista ospite fisso con cinque "quadri" sul palco sarà #AchilleLauro #Sanremo2021 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 29, 2020

Altri spoiler sul Festival

Andrea Conti, inoltre, ha fatto anche altri spoiler sul Festival di Sanremo 2021. Nello specifico, ha dichiarato che i giornalisti e i discografici saranno ospitati in un albergo a Sanremo, dove verranno costantemente monitorati e tenuti in isolamento onde evitare il rischio di contagi da Covid. Inoltre, nessuno avrà accesso al teatro se prima non si sottoporrà ad un tampone.

A causa dell’emergenza sanitaria sono state apportate delle modifiche sostanziali anche a molti ambienti, tra cui la sala stampa. Il protagonista, inoltre, ha anche chiarito che l’idea di reclutare il pubblico su di una nave risulta essere davvero geniale. Questo potrebbe essere l’unico meccanismo possibile affinché si possa garantire la presenza di spettatori in sala. Dietro le quinte di Sanremo, inoltre, pare ci sia molta agitazione. Tutti i protagonisti sentono il peso della responsabilità di agire in totale sicurezza e di evitare che il teatro Ariston diventi l’ennesimo focolaio di contagi.

#Sanremo2021, #Amadeus: “La nave servirà per mettere in sicurezza il pubblico. Sul palco tutte le sere Zlatan Ibrahimović e Achille Lauro. Elodie co-conduttrice per una delle serate”https://t.co/UjcwTZBf3N via @fattoquotidiano — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 29, 2020