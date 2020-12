Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli: “Con Giulia Salemi è un copia e incolla”

Pierpaolo ha campo libero con Giulia

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta nascendo un sentimento. I due concorrenti del del reality show di Canale 5, infatti, da qualche settimana a questa parte hanno un forte feeling.

Un rapporto che è nato da quando l’influencer italo-persiana ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ed Elisabetta Gregoraci, ha abbandonato il gioco per tornare dal figlio. L’ex Velino di Striscia la Notizia e la modella in questo arco di tempo si sono scambiati dei baci e coccole. Ma a rompere il clima festoso tra i due ci ha pensato la soubrette calabrese.

Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli

Nello studio di Cinecittà, tra i vari ex gieffini, era presente anche Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, senza giri di parole ha chiesto a Pierpaolo Pretelli: “Pierpaolo hai tolto la nostra foto?”. La soubrette calabrese si riferiva allo scatto in cui si baciavano durante il gioco in piscina. Un’immagine che fino a qualche giorno fa si trovava nella sua camera da letto. A quel punto l’ex Velino di Striscia la Notizia ha replicato così: “Siamo stati invasi con l’arrivo di Mario e Andrea e c’era poco spazio”. Subito dopo il 30enne lucano ha aggiunto anche: “Grazie per l’aereo”. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore lo ha gelato: “Non ero io”.

Ma non è finita qui, chiamata in causa da Alfonso Signorini per dare un suo giudizio sul presunto flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo, ha spiegato: “Sono d’accordo con Stefania. Alcuni passaggi sono un copia e incolla”. Ma il diretto interessato non è rimasto a guardare, dicendo: “Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo”.

Pierpaolo Pretelli vuole continuare con Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha affermato di non voler porsi alcun limite con Giulia Salemi. “Il freno a mano lo avevo tirato dieci giorni fa, ma sono giorni che mi sto lasciando andare”, ha asserito l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Anche l’influencer italo-persiana ha detto di provare un certo interesse che nei confronti del 30enne lucano. La ragazza sembra essere intenzionata ad approfondire tale conoscenza: “Caratterialmente devo dire che è da tanto tempo che non mi trovavo così bene con il sesso maschile. Fisicamente è bono”.