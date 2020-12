GF Vip, Mario Ermito provoca i fan: “Se non esco, mi spoglio, prendo Giacomo e…”

In queste ore, Mario Ermito si è confidato con alcuni coinquilini in merito a quanto accaduto nella puntata di ieri del GF Vip. Si è trattato di un appuntamento davvero fervido di colpi di scena, pertanto, gli argomenti di cui parlare tra i vari concorrenti sono stati davvero moltissimi.

Ad ogni modo, a movimentare un po’ la situazione nella casa ci ha pensato il nuovo arrivato. Il protagonista è attualmente in nomination ed ha provato a convincere i fan a salvarlo facendo una scommessa davvero allettante.

La scommessa di Mario Ermito ai telespettatori del GF Vip

Nel corso della puntata di ieri del reality show di Canale 5 i vari concorrenti hanno avuto la possibilità di nominare solo i nuovi arrivati, mentre i veterani erano immuni. I concorrenti attualmente al televoto del GF Vip, dunque, sono Mario Ermito, Andrea Zenga, Giacomo Urtis e Giulia Salemi. Tra di loro, solo Urtis è un veterano delle nomination in quanto ne è riuscito a superare davvero parecchie. Ad ogni modo, un po’ di ore fa, Mario si è confidato con i coinquilini ed ha detto di avere la sensazione che sarà lui il prossimo eliminato.

Considerando anche le dinamiche che sono sorte in casa, infatti, il ragazzo è assolutamente sicuro che il pubblico decreterà la sua uscita lunedì prossimo. Tuttavia, per esortare i telespettatori a prendere una decisione differente, Ermito ha detto che, nel caso in cui dovesse scoprire di non essere lui l’eliminato, si renderà protagonista di uno spogliarello e non solo.

Spoiler sulla puntata speciale del 31 dicembre

Il ragazzo ha detto anche se prenderà Giacomo e si butterà in piscina insieme a lui. I compagni d’avventura sono rimasti esilarati dalla promessa che Mario Ermito ha fatto ai telespettatori del GF Vip, ma il pubblico la penserà allo stesso modo? Non ci resta che attendere la puntata di lunedì 4 gennaio 2021. Ricordiamo, infatti, che la puntata di giovedì 31 dicembre sarà estremamente particolare.

In tale occasione, infatti, non è prevista alcuna eliminazione in quanto i concorrenti saranno impegnati solamente a cimentarsi in divertenti gare di canto, di ballo e anche di cucina. Inoltre, ci saranno anche degli ospiti speciali che allieteranno la serata con la loro musica. Al momento, però, molti concorrenti non sembrano avere molta voglia di festeggiare. In casa si sono sgretolati diversi rapporti, pertanto, gli umori non sono proprio altissimi.