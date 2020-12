GF Vip, Maria De Filippi non rivolge la parola a Sonia Lorenzini: svelato il motivo

Maria De Filippi fa una sorpresa al Grande Fratello Vip 5

Chi ha seguito l’appuntamento del lunedì del Grande Fratello Vip 5 ha visto Maria De Filippi in collegamento dallo studio di Amici con la casa di Cinecittà. La presenza della regina della televisione italiana in trasmissione ha fatto molto piacere ai concorrenti che hanno trovato popolarità proprio nei suoi format.

Ad esempio Sonia Lorenzini e Andrea Zelletta, tutti e due ex tronisti di Uomini e Donne, ma anche Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, ex partecipanti di Temptation Island e Pierpaolo Pretelli, ex corteggiatore ed ex tentatore. Nel corso del suo intervento nel reality show di Canale 5, in molti si sono accorti di uno strano atteggiamento da parte di Queen Mary nei confronti della Lorenzini.

La conduttrice pavese non ha salutato Sonia Lorenzini

Nello specifico, il popolo del web si è accorto di atteggiamento distaccato da parte di Maria De Filippi nei confronti di un’ex protagonista dei suoi programmi. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini. Molti telespettatori del Grande Fratello Vip 5, infatti, hanno notato che la conduttrice pavese ha salutato pian piano ex tronisti ed ex tentatori senza però salutare la Lorenzini.

Per quale motivo? E pensare che quest’ultima è stata presente al dating show di Canale 5 per ben due stagioni, la prima come corteggiatrice e la seconda come tronista. E proprio in quest’ultimo caso ha scelto Emanuele Mauti, una storia terminata da tempo.

La possibile ragione del gesto di Queen Mary

Per quale motivo Maria De Filippi non ha salutato Sonia Lorenzini? È questo l’interrogativo che di sono posti tutti. Dietro a tale atteggiamento ci sarebbe della maretta tra la conduttrice pavese e l’ex tronista di Uomini e Donne. “Maria De Filippi non dimentica”, si legge prepotentemente sul web. A quanto pare, la moglie di Maurizio Costanzo non perdonerebbe all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 il fatto di aver mosso delle polemiche nei confronti dello staff di Uomini e Donne.

Il tutto per essersi lamentata del fatto di non aver beneficiato del viaggio post scelta con Emanuele Mauti. Ma dietro ci sarebbero altre ragioni, come la volontà di programmare la Redazione del dating show di averle chiesto di scendere a dei compromessi televisivi. Proposta che la gieffina avrebbe rifiutato.