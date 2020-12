GF Vip, Tommaso Zorzi attacca Andrea Zelletta: “Ci stai prendendo per il cu*o”

Tommaso Zorzi non ci vede chiaro sul confronto Andrea e Natalia

Lunedì sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 molti nodi sono venuti al pettine. Tra i vari confronti, uno in particolare ha suscitato una serie di polemiche sul web. Stiamo parlando di quello tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. Un faccia a faccia dopo quattro mesi di lontananza che ha scatenato una serie di dubbi in alcuni concorrenti, tra questi anche Tommaso Zorzi. Il rampollo meneghino, infatti, mentre parlava con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, ha espresso i suoi dubbi in tal senso.

Il 25enne non riesce a comprendere la reazione molto pacata dell’ex tronista di Uomini e Donne difronte alle accuse di un possibile tradimento da parte della compagna. In più, l’ex di Iconize pensa che il gieffino abbia paura che possa venire a galla qualcos’altro. “Allora ci stai prendendo per il c**o. Perché noi dobbiamo dire cose scomode e lui no?”, ha detto Tommy.

Le dichiarazioni del rampollo milanese

Visibilmente nervoso, Tommaso Zorzi ha giudicata falsa la reazione di Andrea Zelletta mentre Natalia Paragoni veniva accusata di averlo tradito con un altro davanti a tutti i telespettatori. Il rampollo meneghino ha asserito che quello visto lunedì sera non è lo stesso di quando ha perso le staffe dopo che Franceska Pepe gli ha dato del ‘comodino’.

Quindi il 25enne milanese ha detto: “Se una persona in diretta televisiva dice una cosa così pesante sulla tua ragazza tu non ti incazzi?! Andrea Zelletta?!”. Quindi, per il possibile vincitore del Grande Fratello Vip 5 c’è solo una soluzione: “Io credo che lui già sapeva”. L’ex tronista è voluto rimanere in silenzio per non compromettere ancora più la donna che ama?

Tommaso Zorzi irritato dal comportamento di Andrea Zelletta

Tommaso Zorzi si è recato in giardino e parlando con Stefania Orlando ha detto la sua riguardo quanto accaduto lunedì sera. Secondo il rampollo meneghino, Andrea Zelletta si è comportato in quel modo solo per proteggere Natalia Paragoni.

Ma il 25enne non ci sta, e non condivide il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne voglia far cadere il tutto nel dimenticatoio. Altri inquilini della casa più spiata d’Italia, compreso lui, si sono sempre esposti essendo ripresi h24 dalle telecamere. “Uno deve anche mettersi in gioco”, ha concluso il gieffino.