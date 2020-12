GF Vip, Salvo Veneziano affonda Alfonso Signorini: “Stendiamo un velo pietoso”

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini e il GF Vip

Salvo Veneziano in questi ultimi vent’anni è stato ben due volte concorrente del Grande Fratello. Una volta nella prima edizione è poi nella quarta versione vip. E proprio in quest’ultima il pizzaiolo siciliano è stato squalificato a causa di alcune frasi ritenute sessiste nei confronti di due gieffine. Ultimamente, però, l’uomo è tornato al centro dell’attenzione per via dei suoi giudizi negativi nei confronti dell’attuale edizione con al timone Alfonso Signorini.

Attraverso delle Stories su Instagram, a poche ore dalla messa in onda della puntata del lunedì, il siculo non si è risparmiato sul padrone di casa del reality show di Canale 5. Inoltre, ha detto la dua anche sugli opinionisti Antonella Elia e Pupo e sulla mancata squalifica di Samantha De Grenet.

Lo sfogo dell’ex gieffino su Instagram

Nelle ultime ore Salvo Veneziano è stato particolarmente attivo sui social. Infatti, attraverso delle Stories ha espresso dei giudizi sul conduttore e i due opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Pupo va subito nominato presidente della Repubblica, Antonella Elia dovrebbe essere più silenziosa quando parlano gli altri. Vabbè, sul conduttore del Gf vip, Alfonso Signorini, stendiamo un velo pietoso”, ha scritto l’ex gieffino sul suo canale. In più ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti del direttore del settimanale Chi. Ricordiamo che già settimane fa il pizzaiolo siculo aveva criticato l’operato del presentatore Mediaset.

La rabbia di Salvo Veneziano per la mancata squalifica della De Grenet

Ma lo sfogo di Salvo Veneziano non è finito qui. Sempre sulle Stories su Instagram, l’ex gieffino ha stigmatizzato la scelta da parte degli autori di non squalificare Samantha De Grenet. Quest’ultima in settimana ha avuto una forte discussione con Stefania Orlando utilizzando un linguaggio molto forte e inadatto per la televisione.

Per tale ragione il siciliano è sbottato così: “Samantha e il ‘Ti uccido’, Alfonso “Dai non essere triste, vai avanti, sei grande Samantha”. Caro Alfonso, ti do un consiglio, fai meno preferenze. perché stai esagerando e inizi a stare sulle pa**e a tutti”. Affermazioni rivolte principalmente ad Alfonso Signorini. Inoltre, quest’ultimo ha postato un’altra Storia con su scritto: s