Uomini e Donne registrazione 29 dicembre: Gemma delusa, gravidanza in arrivo, Davide bacia Chiara

La registrazione del 29 dicembre di Uomini e Donne è stata estremamente movimentata. In tale occasione, i vari protagonisti di trono classico e over hanno avuto la possibilità di confrontarsi dopo aver trascorso le vacanze di Natale.

In questi giorni sono accadute molte cose, pertanto, in puntata sono state prese decisioni. Davide ha deluso Beatrice, Chiara ha eliminato Antonio, Gemma ha avuto un due di picche da Maurizio e qualcuno è in dolce attesa. Scopriamo tutti i dettagli.

Trono classico registrazione 29 dicembre

Le anticipazioni della registrazione del 29 dicembre di Uomini e Donne rivelano che al trono classico ci sono stati dei disguidi. Davide ha deciso di portare in esterna solo Chiara. I due sono stati molto bene e si sono profondamente emozionati sotto le note di una canzone misteriosa. Tra i due sono scattati dei baci, ma sempre con la mascherina. Questo, naturalmente, ha fatto infervorare Beatrice, la quale si è detta profondamente delusa da lui. Sophie, invece, è uscita con Giorgio, il quale le ha organizzato una cosa carina per il suo compleanno.

Anche Matteo le ha fatto una sorpresa arrampicandosi fuori la stanza dell’hotel dove alloggia la tronista. In puntata, però, la Codegoni ha riportato una segnalazione sul corteggiatore. La sua ex pare sia tornata a farsi sentire, ma lui ha smentito categoricamente la cosa ed ha giurato su sua nonna che non ha più contatti con lei dallo scorso maggio. Infine, la ragazza ha deciso di eliminare Antonio.

Cosa è accaduto al trono over di Uomini e Donne

In merito al trono over, invece, la registrazione del 29 dicembre di Uomini e Donne si è rivelata parecchio deludente per Gemma. La dama ha raccontato di non aver trascorso le vacanze natalizie con Maurizio e questo l’ha molto delusa. La dama si è mostrata alquanto rammaricata al punto da decidere di non voler trascorrere con lui neppure il capodanno. Armando, invece, ha interrotto la conoscenza con Brunilde in quanto la reputa falsa. In studio, poi, sono tornati Jara e Nicola i quali hanno annunciato di aspettare il secondo figlio.

Riccardo, dal canto suo, ha detto di voler tornare nuovamente a frequentare Roberta, per dimostrarle le sue intenzioni serie, l’uomo ha rifiutato anche di conoscere le dame che erano venute per corteggiarlo. Simone, invece, ha comunicato a tutti di voler lasciare il programma. Malgrado fossero arrivate nuove donne per lui, il cavaliere ha ammesso di non sentirsi più a suo agio nel programma.