Grande Fratello Vip spoiler puntata di Capodanno:: sfide a squadre, ecco tutti i dettagli (VIDEO)

La puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip sarà davvero speciale. Quest’anno Mediaset ha deciso di affidare agli inquilini della casa di Cinecittà la responsabilità di intrattenere il pubblico in una delle serate più difficili e importanti dell’anno, quella del 31 dicembre.

Ad ogni modo, si tratterà di una messa in onda diversa dal solito caratterizzata, per lo più, da momenti di svago e di divertimento. A tal proposito, la produzione ha informato i concorrenti di tutto quello che accadrà. Ecco i dettagli.

Le squadre che si sfideranno a Capodanno

In occasione della puntata di Capodanno, i concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno scontrarsi a colpi di balli, canti e prove di cucina. La produzione ha deciso di dividere il gruppo in due squadre, una capitanata da Stefania Orlando e l’altra da Maria Teresa Ruta. Le due donne hanno avuto la possibilità di scegliere esattamente come comporre il loro team. La prima a scegliere è stata la Ruta, la quale ha voluto nella sua squadra rossa Pierpaolo Pretelli. Successivamente, è stata la volta della Orlando, la quale ha optato per Andrea Zelletta, primo esponente della squadra blu. (Clicca qui per il video)

Gradualmente, quindi, si sono venute a creare le due compagini:

Squadra rossa : oltre a Pierpaolo e Maria Teresa, ci sono anche Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Giacomo Urtis, Mario Ermito e Giulia Salemi;

: oltre a Pierpaolo e Maria Teresa, ci sono anche Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Giacomo Urtis, Mario Ermito e Giulia Salemi; Squadra blu, oltre a Stefania e Andrea, ci sono Andrea Zenga, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet.

Altri spoiler sul Grande Fratello Vip

Stando a quanto trapelato fino a questo momento, dunque, nella puntata di Capodanno i vari protagonisti del Grande Fratello Vip dovranno ballare, cantare e cimentarsi in simpatici show. L’influencer Amedeo Venza ha specificato che si tratterà di una sorta di Furore, i programma Rai che è andato in onda alcuni anni fa. Ovviamente, non mancheranno momenti divertenti e sorprese inaspettate.

Nel corso della serata del 31 dicembre, inoltre, sono previsti anche dei rientri in casa, come ad esempio quello di Cristiano Malgioglio e Fausto Leali. I due si cimenteranno in canti e balli insieme ai vipponi. Specie l’ingresso del secondo è stato fortemente criticato in quanto è la prima volta che ad un concorrente squalificato venga data l’opportunità di mettere nuovamente piede in casa. Si era parlato anche di un possibile ritorno di Andrea Damante, ma Signorini ha scongiurato questa ipotesi giorni fa.