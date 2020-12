Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta? Ecco chi sarebbe il presunto amante

In Casa si sa perfettamente chi sarebbe il ragazzo con cui avrebbe dormito Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta. Ecco chi sarebbe.

GF Vip: Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta?

Lunedì 28 dicembre abbiamo visto un incontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Quest’ultima era stata molto fredda a Natale mandando un bigliettino criptico al suo fidanzato e un regalo che non sembrava molto positivo. Infatti, Andrea è andato in crisi chiedendosi continuamente che cosa fosse successo.

Natalia nel confronto ha detto che il suo voleva essere un regalo bello, che gli ricordasse di lei. Il biglietto, invece, era freddo perchè non sopporta più di vedere Andrea essere molto fisico con le ragazze in Casa. Secondo Natalia lui dice alle ragazze cose e complimenti che a lei non dice mai. Andrea ha riso su questa cosa tranquillizzandola. Ma c’è dell’altro.

Dayane ha raccontato in confessionale che ci sono delle voci su Natalia. L’estate scorsa in una vacanza a Capri avrebbe dormito con un altro ragazzo. La modella non ha voluto fare i nomi. Andrea ha reagito in modo strano, non si è arrabbiato, ha detto di sapere già tutto e che era tutto a posto. Qualcuno che lo conosce bene non gli ha creduto e infatti il giorno dopo è crollato, ammettendo di non sapere nulla ma di aver voluto tutelare la sua fidanzata.

Ecco chi sarebbe il presunto amante

Quello che è successo nella scorsa puntata tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ha continuato a fare molto discutere all’interno della Casa. Tommaso Zorzi ha sollevato dei dubbi: “Si dice che Natalia abbia dormito con questo ragazzo, il mattino dopo lui l’abbia portata a fare shopping e le abbia fatto dei regali. Andrea, vieni a sapere una cosa del genere e non hai reazioni? La cosa non quadra“.

Non solo, ma Dayane Mello ha fatto il nome di questo ragazzo all’orecchio di Tommaso Zorzi e lui ha avuto una reazione di sorpresa perchè lo conosce. I più attenti avrebbero letto il labiale e individuato il nome: si tratterebbe di Leonardo Del Vecchio. Da qualche ricerca hanno anche scoperto che effettivamente lui era a quell’evento a Capri e su Instagram segue sia Zorzi che Natalia. Sarà lui? Ovviamente nel web c’è anche molta incredulità. Probabilmente l’argomento verrà affrontato di nuovo.