Pierpaolo e Giulia travolti dalla passione al GF Vip: trovati in piscina in atteggiamenti spinti (VIDEO)

Il grande momento è finalmente arrivato, Pierpaolo e Giulia si sono lasciati travolgere dalla passione nella casa del GF Vip. Dopo baci rubati, effusioni romantiche e piccoli momenti di vicinanza, i due si sono lasciati andare in piscina e sono stati beccati in atteggiamenti parecchio spinti.

Dopo svariati tira e molla, dunque, i due ragazzi hanno ceduto ed hanno mandato in visibilio i fan della nuova coppia soprannominata i “Prelemi”. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

La passione tra Giulia e Pierpaolo

Questa note, Pierpaolo e Giulia si sono appartati nella piscina del GF Vip e si sono lasciati andate alla passione. I due protagonisti hanno deciso di fare un bagno insieme e la situazione è degenerata in pochissimo tempo. La Salemi si è avvinghiata all’ex velino accoccolandosi tra le sue braccia. I ragazzi non hanno fatto altro che lanciarsi sguardi sensuali, carezze e parole dolci. Ad un certo punto, poi, è scattato anche il tanto atteso bacio, o meglio, i baci.

La coppia è rimasta a scambiarsi tenerezze per diverso tempo, al punto che i fan del programma hanno cominciato a condividere a raffica le clip inerenti il loro incontro romantico. Tra i sussurri che è stato possibile udire, abbiamo appreso che Giulia ha ammesso di essere davvero felice grazie a lui, mentre Pretelli ha svelato di sentirsi un po’ “scemo” quasi come se avesse perso la testa per la coinquilina. (Continua dopo il video)

I commenti dei telespettatori

Come già detto, sul web è scoppiato il caos. In molti hanno commentato il momento di passione esploso tra Giulia e Pierpaolo. Molti sono stati felici di vedere Pretelli finalmente a suo agio e appagato. Ricordiamo, infatti, che per mesi ha provato ad approcciare con la Gregoraci ricevendo solo due di picche. Altri, però, non hanno potuto fare a meno che porre l’accento sull’instabilità del concorrente.

Il ragazzo, infatti, è passato da Elisabetta, alla sua ex Ariadna per poi arrivare a Giulia in un batter d’occhio. Anche alcuni inquilini della casa sembrano vedere in questo modo la vicenda. Tommaso, ad esempio, ha detto che il suo compagno d’avventura è un po’ troppo imprevedibile, sembra quasi come se fosse un adolescente in balia degli ormoni. Ad ogni modo, questa sarà la volta buona per Giulia di riuscire a trovare davvero l’uomo della sua vita o sarà l’ennesima delusione?