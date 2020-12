Oroscopo 31 dicembre 2020: come sarà il Capodanno di tutti i segni dello zodiaco

L’Oroscopo del 31 dicembre 2020 denota giornata di bilanci per tutti i segni. Ognuno trarrà le somme di quest’anno così particolare. Qualcuno sarà grato, qualcun altro, invece, non vedrà l’ora di gettarselo alle spalle. Ciò che conta, però, è non dimenticare tutto quello che si è imparato.

Oroscopo Capodanno da Ariete a Vergine

Ariete. Il 31 dicembre è, come sempre, giorno di bilanci. I nati sotto questo segno saranno accomunati da una grande voglia di emergere e di competere. Nel lavoro siete ambiziosi e non amate sentirvi dire che siete in errore. Per tale ragione, cercate sempre di agire correttamente e nel rispetto delle regole. Qualche volta, però, è bene anche trasgredire.

Toro. L’ultimo giorno del 2020 porta con sé il peso di un anno complesso. Avete affrontato delle sfide e preso delle decisioni che non vi sareste mai immaginati di dover prendere. Questo vi ha reso più forti e più consapevoli. Sfruttate ciò per essere più risoluti pratici un domani.

Gemelli. Giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. Mantenete la calma ed evitate le discussioni inutili. Se c’è qualcosa che vi turba, parlatene con tranquillità, senza trascendere. L’anno nuovo sarà parecchio impegnativo per voi, pertanto, non battete la fiacca.

Cancro. L’Oroscopo del 31 dicembre 2020 denota una giornata parecchio pensierosa. Oggi sarete portati, un po’ come tutti, a fare il bilancio della vostra vita e delle esperienze vissute in questo periodo. Non lasciatevi assalire dalla malinconia in quanto il 2021 si prospetta un anno molto ricco di eventi.

Leone. L’amore non è stato particolarmente esilarante quest’anno, ad ogni modo, cercate di non demordere. L’anno nuovo cela tante sorprese e novità sotto questo punto di vista. Oggi rilassatevi e non date troppo peso ai giudizi altrui. Anche sul lavoro ci sono dei cambiamenti, ma non dovete preoccuparvene ora.

Vergine. I nati sotto questo segno hanno vissuto dei momenti molti importanti quest’anno. Molti di voi sono maturati ed hanno avuto la possibilità di cimentarsi in nuove avventure. Non dimenticate tutto ciò che avete vissuto e fatene tesoro. Ogni esperienza, positiva o negativa, è servita ad insegnarvi qualcosa.

Previsioni 31 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi siete particolarmente suscettibili. Siete un po’ nervosi e agitati, tuttavia, cercate di chiudere in serenità quest’anno. Il 2021 sarà sicuramente migliore, pertanto, non abbattetevi e, soprattutto, non perdete l’ottimismo e la voglia di cimentarvi in nuove esperienze.

Scorpione. Questo è il momento giusto per fare il punto della situazione e per capire chi e cosa è davvero importante nella vostra vita. Tutto ciò che non ne fa parte non merita considerazione. Pertanto, rilassatevi e lasciatevi trasportare dall’affetto dei vostri cari e delle persone a cui tenete di più.

Sagittario. L’Oroscopo del 31 dicembre 2020 vi consiglia di tenere alta la guardia perché potrebbe verificarsi qualche piccolo contrattempo. Ad ogni modo, la gioia di gettarsi alle spalle quest’anno così complicato riuscirà a prevalere e a farvi superare anche le piccole difficoltà.

Capricorno. L’anno che sta per concludersi vi lascerà molte consapevolezze in più rispetto al solito. Conoscete di più la vostra forza e le vostre capacità e questo vi aiuterà molto ad aprirvi delle nuove opportunità per il 2021. Sia in amore sia nel lavoro ci saranno dei cambiamenti, fatevi trovare pronti.

Acquario. Grandi cambiamenti e novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Presto potreste vivere delle situazioni che non vi sareste mai aspettati di vivere, ma questo si rivelerà parecchio avvincente ed emozionante. Nonostante non siate particolarmente avvezzi alle novità, stavolta potrebbe non essere così.

Pesci. Oggi vi sentite particolarmente empatici e intuitivi. Fidatevi del vostro istinto e circondatevi di persone che irradiano ottimismo. L’anno si conclude sicuramente con delle consapevolezze in più. I prossimi giorni saranno pieni di impegni e novità, pertanto, non abbassate la guardia.