Lite furiosa tra Stefania e Tommaso: “Tu non sei normale, sei psicopatica davvero” lei: “Per me è finita” (VIDEO)

In queste ore nella casa del GF Vip è avvenuta una lite furiosa tra Stefania e Tommaso. Tutto è cominciato nel momento in cui i concorrenti si sono accinti a provare una coreografia da fare in occasione della puntata di Capodanno.

La Orlando, che in un primo momento era parecchio gasata all’idea di cimentarsi in questa nuova avventura, ha cominciato a mostrare segni di cedimento notando la difficoltà del ballo. Il nervosismo, dunque, è divenuto estremo al punto che Zorzi le ha dato della psicopatica. Questo ha fatto perdere le staffe alla donna.

La lite furiosa tra Tommaso e Stefania

L’amicizia tra Tommaso e Stefania è davvero molto forte, ma in queste ore hanno avuto una lite estremamente accesa. I due si stavano cimentando nelle prove della coreografia quando, improvvisamente, la Orlando ha riscontrato delle difficoltà. A quel punto, allora, ha detto di ritenere troppo difficili i passi. Tommaso, però, notando il cambiamento repentino di atteggiamento da parte della sua coinquilina ha ironicamente detto: “Ma allora sei psicopatica davvero“. Tali parole, però, hanno molto ferito la concorrente.

Stefania, infatti, ha sbottato contro Tommaso accusandolo di aver pronunciato quella parola per ferirla. Nei gironi passati, infatti, è stata Samantha De Grenet ad etichettare l’ex conduttrice Rai con quelle parole, facendola soffrire molto. Pertanto, secondo la Orlando, il suo amico l’ha voluta ferire volontariamente. Lui ha provato a smentire, ma la donna non ne ha voluto sapere. Il giovane, allora, ha accusato la protagonista di non essere normale. (Clicca qui per il video)

Il chiarimento tra i due

Cecilia Capriotti ha provato a fare da mediatrice nella lite tra Tommaso e Stefania, ma non ha avuto esiti molto positivi. La Orlando, infatti, ha sbottato anche contro di lei dicendo di smetterla di provare a giustificarlo a tutti i costi. L’influencer non parla mai a caso, pertanto, se ha pronunciato quelle parole era perfettamente consapevole del caos che avrebbe generato. Per questo, la donna ha detto di voler interrompere la loro amicizia.

Ad ogni modo, dopo diverse ore, Tommaso ha deciso di chiedere alla donna un chiarimento. Il giovane le ha spiegato di non aver mai avuto intenzione di offenderla, ma di aver pronunciato quella parola in modo scherzoso. Il suo approccio ha fatto placare l’ira della Orlando, al punto che i due si sono chiariti e si sono scambiati un tenero abbraccio. Dopo pochissimi minuti, infatti, i due sono tornati a sparlare degli altri coinquilini. (Clicca qui per il video)