Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta in vacanza a Capri? Ecco chi sarebbe il presunto amante

Natalia Paragoni ha tradito Andrea Zelletta?

In occasione del Natale, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno ricevuto dei doni dai loro familiari. Andrea Zelletta però, a differenza degli altri è rimasto deluso perché la fidanzata Natalia Paragoni gli ha inviato una lettera criptica, un elastico dei capelli e un profumo. Le parole dentro la mossi a hanno fatto entrare in crisi l’ex tronista di Uomini e Donne, per questo motivo lunedì sera la ragazza gli ha fatto una sorpresa entrando nella casa di Cinecittà. Dayane Mello, per difendere l’amico, ha confessato di essere a conoscenza di alcune voci sulla coppia.

Stando alla modella brasiliana, infatti, l’ex corteggiatrice avrebbe passato una notte in camera insieme con un misterioso uomo mentre si trovava in vacanza a Capri. Una rivelazione che è stata riportata anche Tommaso Zorzi alla sua amica Cecilia Capriotti. Ma andiamo a vedere nello specifico chi potrebbe essere questo ragazzo.

Svelata l’identità del possibile amante

Al Grande Fratello Vip 5, il rampollo milanese ha detto: “Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno e che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping. Tra l’altro Dayane ha fatto anche il nome di questo”.

Il nome di questo presunto amante la modella brasiliana lo ha fatto all’orecchio di Tommaso Zorzi e molti utenti web avrebbero sentito il nome in questione. A quanto pare, si tratterebbe di un ricco ereditiere che andava in classe proprio con l’ex fidanzato di Iconize. (Continua dopo il post)

Secondo le parole di ieri sera (capite tramite labbiale) tra urtis e Tommaso, natalia tradirebbe croccantini con Leonardo del Vecchio… Dai su… Mi sembra un po strano #gfvip pic.twitter.com/gXRGKEV3BA — vale 🌥️ (@Valenti96790038) December 26, 2020

Natalia Paragoni con un ricco ereditiere?

A dire il vero, se la persona in questione sia veramente lui non lo sappiamo. C’è da dire però, che la clip nella quale la gieffina Dayane Mello avrebbe fatto il suo nome non è stato condiviso in rete. Effettivamente però, questo ricco ereditiere era presente sia all’evento a Capri a cui ha partecipato anche l’ex corteggiatrice Natalia Paragoni e segue su Instagram sia lei, sia Tommaso Zorzi.

Resta il fatto che Andrea Zelletta, lunedì sera ha asserito di credere assolutamente alla donna che ama, che gli ha garantito davanti a tutta Italia di non averlo mai tradito con nessuno. Ecco il post: