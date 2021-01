Dayane Mello in lacrime chiede scusa ad Andrea Zelletta, lui sul tradimento dice: “So i nomi” (VIDEO)

Il chiarimento tra Andrea e Dayane

Nella serata di martedì Dayane Mello ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip 5. Per fortuna la modella brasiliana si è calmata decidendo di rimanere in gioco.

Inoltre, l’ex di Stefano Sala ha chiesto scusa ad Andrea Zelletta per quanto detto sella sua fidanzata. Durante il confronto la donna è scoppiata a piangere ammettendo di aver sbagliato a sganciare una bomba del genere su un presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni dell’ex tronista.

Le scuse di Dayane Mello

Avvicinandosi ad Andrea Zelletta, Dayane Mello gli ha chiesto perdono. La modella brasiliana ha ammesso di state malissimo perché non pensava di fargli un danno. “Se ho sbagliato devi anche capirmi, ho rinunciato a mia figlia per passare un Natale qui felice. Tu sei un bravo ragazzo e meriti solo cose belle. Capisci che è normale che io ti ho visto star male… So dove ho sbagliato. Ho sbagliato con Elisabetta e ora con te, sono dei miei scivoloni. Tieni conto che a tanti avrebbe fatto piacere sapere una cosa del genere. Ok, non era il luogo giusto, ma capisci l’intenzione. Scusa davvero”, ha affermato la concorrente del Grande Fratello Vip 5.

A quel punto il modello pugliese ha perdonato l’inquilina rivelando che conosce i nomi di chi sarebbe coinvolto in questa vicenda. Sui vari social network, soprattutto su Twitter, dalla scorsa settimana circola il nome che l’ex di Stefano Sala avrebbe fatto a Tommaso Zorzi sul possibile amante della Paragoni. (Continua dopo il video)

Dayane chiede scusa ad Andrea in lacrime 😢

Parte 1 #gfvip pic.twitter.com/PsuljyhVL0 — Anya (@any1_anya) December 29, 2020

Lo sfogo di Andrea Zelletta

Parlando con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta ha detto che dentro la casa di Cinecittà non può avere chiarimenti o scavare a fondo. L’ex tronista di Uomini e Donne non vuole assolutamente tirare fuori i nomi, perché lui sa perfettamente chi sono. Il gieffino vuole sistemare tutto una volta uscito dal reality show di Canale 5.

“Ieri per me è stata una doccia fredda. Quella è stata una notizia che non sapevo, o meglio sapevo della vacanza e dell’evento. Sono cose mie. Il chiacchiericcio mi è arrivata ieri, però io tutelo la mia donna, che aveva gli occhi sinceri. Ora cercherò di non pensarci e chiarirò le cose fuori con i diretti interessati, perché io so dove andare. Comunque ti perdono, ma devi stare più attenta a quello che dici”, ha concluso il fidanzato di Natalia Paragoni.