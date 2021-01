GF Vip, Giulia Salemi stronca tutti i suoi ex: “Ho sempre finto a letto…”

Giulia Salemi si confessa con Maria Teresa Ruta

Da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha avuto campo con Pierpaolo Pretelli. I due infatti, dopo un bacio per scherzo sotto il vischio si sono dati alla passione.

Lunedì notte, ad esempio, l’ex Velino di Striscia la Notizia è l’italo-persiana si sono baciati ed abbracciati in piscina, lontani dagli occhi indiscreti degli altri gieffini, ma non quelli delle telecamere. Di recente, l’ex fidanzata di Francesco Monte si è lasciata andare ad alcune confessioni intime dicendo di non aver mai provato il vero piacere a letto con tutti gli uomini che ha avuto.

Le dichiarazioni della modella italo-persiana

Conversando con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi si è lasciata andare a delle confessioni molto intime. L’influencer italo-persiana le ha confessato che in 27 anni non avrebbe mai raggiunto un orgasmo. Di conseguenza, con tutti gli uomini con cui è stata a letto ha sempre finto: “Ho problemi a relazionarmi fisico a fisico. Ad oggi, non credo di aver mai provato un vero piacere, intendo uno reale. Ho sempre fatto finta. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa”, ha dichiarato la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli.

A quel punto, la madre di Guenda Goria le ha dato qualche consiglio per lasciarsi andare nel rapporto di coppia. Quindi, la diretta interessata ha asserito che in passato, con i suoi ex ragazzi, avrebbe sempre finto. “Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate. Non ho molte esperienze, le mie volte si contano davvero. Gli uomini mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era la verità”, ha affermato la ragazza.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno fingendo o è tutto vero?

Come accennato prima, da qualche giorno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno intrapreso un flirt. Di recente I due gieffini erano immersi nella piscina della casa del Grande Fratello Vip 5, scambiandosi un bacio romantico e passionale.

L’approccio tra l’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la sarà differente rispetto a quello avuto anni fa con Francesco Monte? In molti sostengono che entrambi stanno fingendo per arrivare in finale.