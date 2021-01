Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, spara a zero sul GF Vip: “Preparatevi al peggio” (FOTO)

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, ha sparato a zero contro il GF Vip in queste ore. Attraverso dei commenti su Twitter, infatti, il protagonista ha accusato gli autori del programma di adoperare delle strategie molto crudeli verso i concorrenti, ma non solo.

L’uomo ha anche tirato in ballo la discussione avvenuta tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet e non ha potuto fare a meno di fare un confronto con quanto accaduto in passato. Nello specifico, ha ritenuto inopportuno perdonare alcune frasi pronunciate dalla showgirl. Vediamo tutti i dettagli.

Lo sfogo di Simone Gianlorenzi contro il GF Vip

Simone Gianlorenzi si è scagliato contro il GF Vip. Il marito di Stefania Orlando ha esordito dicendo che gli sembra davvero assurdo che la produzione abbia deciso di perdonare espressioni quali “Ti uccido” e, invece, abbia condannato altri concorrenti per molto meno. Nel dettaglio, infatti, il protagonista ha ritenuta ingiusta la squalifica di Denis Dosio, il quale è un ragazzo giovane, che si è trovato in un contesto mediatico, forse troppo più grande di lui. A tal proposito, gli autori hanno certamente adoperato due pesi e due misure.

Il marito della concorrente, inoltre, ha parlato anche di alcune dinamiche interne al programma. La scelta di allungare la trasmissione di cos’ tanto tempo sarebbe, per Simone, una strategia finalizzata ad indebolire tutti i concorrenti. In questo modo, infatti, si sta facendo di tutto per far cedere i protagonisti e far venire fuori il peggio di loro. Per tale ragione, l’uomo ha detto che d’ora in avanti il pubblico dovrebbe aspettarsi il peggio. (Continua dopo i post)

Il marito di Stefania supporta sua moglie

Lo sfogo di Simone Gianlorenzi contro il GF Vip, però, non si è fermato solo a questo. Il protagonista, infatti, in un successivo tweet ha anche commentato il recente sfogo che ha avuto sua moglie all’interno della casa. La donna, infatti, ha palesato la volontà di andare via dal reality show in quanto si sente demotivata e troppo stressata. Ad ogni modo, l’uomo l’ha esortata a rimanere.

Da quando la sua donna è in casa, infatti, il numero dei suoi follower è cresciuto esponenzialmente. Per tale ragione, ha ironicamente detto che, se Stefania dovesse rimanere in casa un altro po’ di tempo, raggiungerà i livelli di Chiara Ferragni. Insomma, una serie di post sarcastici che stanno generando molto sgomento.