GF Vip, Elisabetta Gregoraci è una furia contro Antonella Elia: “Ha superato il limite”

Antonella ed Elisabetta non si sopportano

Qualche giorno fa, dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una nuova intervista svelando chi potrebbe vincite il Grande Fratello Vip 5. Inoltre, la soubrette calabrese ha parlato anche degli opinionisti che stanno accompagnando Alfonso Signorini nella conduzione. A tal proposito, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a bacchettare Antonella Elia.

“Per quanto riguarda Antonella, ripeto quello che ho detto quando sono uscita. Non ho affatto cambiato idea su di lei”, ha asserito la 40enne al magazine Chi. La conduttrice di Battiti Live ha detto che quello dell’opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole. “Lei spesso non l’ha fatto, superando il limite sottile che corre fra il commento pungente e l’attacco personale; spero che lei l’abbia capito”, ha tuonato la donna.

La rabbia della soubrette calabrese

Intervistata dal settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci ha speso delle parole al miele per il conduttore Alfonso Signorini e l’altro opinionista Pupo. Riferendosi al giornalista, la soubrette ha detto che chiede tanto ai propri concorrenti, nel senso che arriva a scrutare la loro personalità fino in fondo ma lo fa sempre con intelligenza e con misura. Mentre su Enzo Ghinazzi ha asserito che è totalmente differente da Antonella Elia.

“Lo conosco da tanti anni, abbiamo lavorato insieme, e ho visto il Pupo che conoscevo, simpatico e goliardico, che non si prende troppo sul serio, ma che non dice mai niente a caso. È molto preparato e bravo a risolvere temi delicati con una battuta, mi piace come opinionista anche se ha tirato in ballo un po’ troppo il mio ex marito”, ha detto la 40enne calabrese con tono ironico.

Ennesimo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia

Lunedì sera, al Grande Fratello Vip 5, mentre di parlava dello scontro tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci ne ha approfittato per prendere la parola.

L’ex gieffina ha stroncato Antonella Elia in questo modo: “Tu hai detto giustamente che le parole hanno un peso. L’hai appena detto a Samantha De Grenet. Però hai detto delle cose molto gravi sul mio conto. Complimenti che lo ribadisci. Ho anche un figlio a casa che mi guarda. Vedi che non ti applaude più nessuno?”.