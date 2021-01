GF Vip, Andrea Zelletta furioso: “Se Natalia mi ha tradito per me è finita”

Andrea Zelletta disposto a lasciare la fidanzata se scopre il tradimento

Dopo quanto accaduto nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta sarebbe pronto a lasciare Natalia Paragoni davanti tutta Italia. L’ex tronista di Uomini e Donne arriverebbe a tanto se il tradimento a Capri, che è stato riportato Dayane Mello e smentito dalla diretta interessata, dovesse rivelarsi veritiero. A renderlo noto è stato lo stesso modello pugliese al Confessionale del GF.

“Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”, ha assetto il ragazzo abbastanza deluso e arrabbiato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo all’interno e all’esterno della casa più spiata d’Italia.

Le pesanti accuse di Dayane Mello su Natalia Paragoni

Ricordiamo che tutto ha avuto inizio dalla lettera scritta per ripicca da Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta il giorno di Natale. Oltre alla missiva, nel pacchetto c’era un profumo di donna e un elastico per capelli. Ora c’è da capire se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne quando era in vacanza a Capri ha davvero tradito il fidanzato o no.

Stando a quello che dicono gli informatori della modella brasiliana Dayane Mello, la Paragoni avrebbe dormito insieme ad un altro uomo. Quindi, se il gieffino scoprirà cosa sia accaduto realmente sull’isola, la la lascerà veramente? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Il punto di vista di Tommaso Zorzi su Andrea e Natalia

In tutta questa vicenda, a nutrire dei forti dubbi su Natalia Paragoni è il rampollo meneghino Tommaso Zorzi. Infatti, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha così commentato: “Con l’orgoglio che ha Zelletta, per quanto è permaloso, credo che lui abbia voluto preservare. Magari si erano messi d’accordo sul fatto di preservarsi. Poi sono anche coppie che nascono in televisione, che hanno un seguito”.

Ha ragione l’influencer milanese? Nel frattempo sul web gli utenti hanno fatto diverse ipotesi su quanto accaduto a Capri, ma la verità la sa solo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.